降價壓力仍在 頎邦、南茂承壓

雖然2022年底耶誕節旺季及價格促銷成功提振大尺寸電視買氣，但筆電及智慧型手機需求仍然疲弱，面板驅動IC業者在2023年第一季再度降價去化庫存，後段封測廠頎邦（6147）、南茂（8150）亦面臨客戶要求降價壓力。

業者表示，面板驅動IC庫存調整要等到2023年第二季才會告一段落，封測降價壓力會延續到上半年。

頎邦11月合併營收年減11.5％達19.05億元，累計前11個月合併營收222.80億元，較2021年同期減少10.1％。南茂11月合併營收年減30.3％達15.58億元，累計前11個月合併營收219.63億元，與2021年同期相較減少12.6％。法人預期頎邦及南茂第四季營收約季減逾一成，2023年第一季恐再度下修。

由於消費性電子需求短期難見顯著回溫，雖然第四季大尺寸電視銷售好轉，但旺季之後又將進入淡季，因此，大小尺寸面板驅動IC普遍面臨庫存調整問題，加上中國業者持續進行價格競爭，第四季面板驅動IC價格約較上季下滑5％以上。其中，整合觸控功能面板驅動IC（TDDI）價格降至2美元以下，高階AMOLED面板驅動IC價格降至5美元左右。

由於2023年上半年又進入傳統淡季，面板驅動IC生產鏈庫存調整會延續到第二季，預期價格仍有下跌空間，並會連帶導致封測代工價格調降。法人指出，過去兩年因客戶積極備貨，面板驅動IC封測產能吃緊且價格調漲，2022年下半年雖然價格回跌，但與疫情前相較仍高出約30％，所以2023年上半年客戶仍在庫存去化而減少下單，封測價格降幅可能會比2022年下半年擴大。

至於在封測訂單量能部份，雖然第四季電視面板庫存下降帶動回補存貨，但終端需求仍未看到明顯復甦。法人指出，韓國電視品牌廠下半年積極調節存貨，庫存天數由16周降至8周後重啟拉貨，而主要面板廠降低產能利用率策略奏效，庫存亦有所下降，但不代表面板驅動IC廠商將迎來新一波拉貨潮。

由於總體經濟不確定導致終端消費需求持續低迷，大尺寸電視面板驅動IC急單效應在2023年上半年可能暫時消退，市場庫存水位仍高達八個月以上，遠高於疫情前的三～五個月，至於筆電及智慧型手機成品庫存仍達三個月以上，所以對於面板驅動IC採購需求持續疲弱。