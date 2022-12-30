景氣不明 華晶科審慎看明年

華晶科（3059）30日召開法說會，因部分高毛利產品遞延至第四季出貨，有望帶動毛利率和獲利出現逆襲，前11月累計營收搶先跨過130億元大關，超出年初年增5成的預期，惟毛利率僅達到21％，較年初預估的22％，下修了1個百分點。

展望明年，華晶科表示，因大環境考驗變多了，在客戶態度仍偏保守下，「明年如果可以與今年持平，就算不錯」。

華晶科積極轉型，2022年正式退出傳統數位相機市場，再加上疫情帶來的商機，華晶科2022年業績明顯回升，華晶科表示，2020年受到疫情影響，業績慘淡，好不容易在2021年回到常軌，沒想到2022年反倒因禍得福，在疫情轉單效益發酵下，「華晶科過去十年沒有那麼好的獲利水平」，不僅累計前11月營收131.09億元，以年增62.67％，兌現全年營收年增5成的支票，累計前三季EPS1.26元，也大勝去年全年的EPS0.85元。

唯一美中不足的是，因產品組合劣化，全年平均毛利率未能達標，經結算2022年前三季平均毛利率僅20.15％，不若年初預期的22％。

所幸部分毛利率較好的產品遞延至第四季出貨，預期2022年第四季獲利和毛利率都會回升，有望將全年毛利率均值拉高至21％，惟仍較原先預期下修1個百分點。

華晶科2022年前三季的產品組合仍以OEM組裝業務占比最高，達38％，其次為車用及醫療分別占32％及22％，另ISP影像晶片占5％，傳統數位相機則墊底，僅占3％，就占比言之，以車用成長最多，相較於去年僅占17％，大幅成長15個百分點。

儘管2022年繳出佳績，但展望明年，華晶科態度則明顯保守，華晶科坦言，明年各領域成長狀況現在真的很難估，畢竟大環境不好，明年全年營收如果可以持平，就不錯了。雖然明年景氣不明，但華晶科仍就產地分散做了些部署，華晶科指出，內部初步規畫在馬來西亞設廠，會做這樣的規畫，除了疫情的考量外，和兩岸關係及關稅也有些關係。

據悉華晶科馬來西亞廠預定在明年中完成LAYOUT，惟真正量產的時間可能得等到明年下半年，至於中國既有的產能則會改攻不受關稅影響的客戶，既有產出不會受到影響。