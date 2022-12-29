特斯拉摔68% 陸行之建議與蘋果合併

電動車大廠特斯拉（Tesla）今年股價重摔68％，失守五年線，等於這五年來的投資者慘遭套牢。台股資深半導體產業評論家陸行之在臉書上痛批特斯拉總裁馬斯克（Elon Musk）不務正業，建議應該跟蘋果合併。

特斯拉今年股價慘遭雪崩，市場不再給予高本益比評價，股價頻破底，今年來跌68％，在美股中跌勢居第八大。針對此，陸行之在臉書上發文表示，舉出馬斯克的四大罪狀，痛批他不務正業，除了搞Twitter、賣特斯拉股票、新車款老是延誤交車及新聞危機處理不專業，使得股價頻破底，建議特斯拉應該與蘋果合併，屆時合併後的新公司集結馬斯克的創新及庫克的執行力，特斯拉產品才會有iPhone的品質。

陸行之說，特斯拉全自動駕駛10.69.3.1版本還是無法達到L3程度，加上媒體的錯誤新聞補刀，股價不知何時見底，到時馬斯克被大股東聯手趕下台，才會學到教訓。陸行之也不忘舉例指出，賈伯斯也曾因年少輕狂被股東趕出蘋果，但蘋果當時換新人接手結果更慘。

另外，陸行之對於特斯拉的媒體危機處理能力也頗有意見，主要日前特斯拉不斷反駁媒體報導上海廠將減產2成的新聞，但事實證明特斯拉卻被自己打臉，宣布1月20日至31日停工，形同減產。

不過據統計資料顯示，今年投資人瘋狂拋售美股電動車股票，特斯拉還不是最慘。

今年美股跌勢第一大及第二大都是電動車大廠，分別是美國豪華電動車新創製造商Lucid集團，今年跌83.23％，電動車新創公司Rivian汽車公司，今年跌82.89％，居第二慘，特斯拉今年股價跌68％，排股價跌勢最慘第八名。