台積中科2奈米廠 恐延後交地

真是好事多磨！「中科台中園區擴建二期開發計畫案」環評初審已過關，預計明年2月進入環評大會審查。不料，因為台中市政府小內閣出現變動、新任都發局長尚未就任，原定12月底召開的台中市都市計畫審查大會，現已確定延期。中科管理局28日證實，原本預計明年第二季交地給台積電建廠，如此一來，恐將延到第三季才能交地。

中科管理局原規畫明年上半年完成所有相關程序，拚明年5月交地給台積電興建2奈米先進製程晶圓廠，因此有關於都市計畫及用地取得作業都已同步進行中。中科今年3月14日將台中市都市計畫送審，經台中市都委會兩次專案小組審查通過同意送大會，中科已於9月15日完成補正資料給中市府，用地取得部分，亦已完成地上物查估作業，後續就等配合中市府及內政部審查及作業程序辦理。

中科管理局副局長許正宗表示，中科台中園區二期擴建計畫在環評初審過關後，預定明年2月提交環評大會審查；原以為台中市都市計畫12月底前即可進入大會審查，沒想到因台中市都發局長換人，都市計畫大會審查案恐將延期到明年、甚至是農曆年後才能審查，中科對於能否趕在明年5月交地已不敢過於樂觀，「廠商也能理解！」

「中科台中園區擴建二期開發計畫案」最新規畫面積約89.75公頃，分別為公有及軍方土地逾12公頃、興農集團旗下的台中高爾夫球場約67公頃土地，其他私有土地約10公頃。

許正宗表示，中科台中園區擴建二期總開發金額預估高達500億元，其中台中高爾夫球場將以協議價購方式取得土地，初估土地價購金額約200億元，但若含地上物補償費用，總經費約達280億元。只要都市計畫大會審查過關，用地取得作業都已在同步進行中。

中科台中園區擴建二期計畫明年完成所有相關程序後，預期最晚將於第三季提供土地給台積電興建最先進的2奈米製程新廠，雙方將採取同步開發，中科管理局會先開挖滯洪池及道路等前置作業，等明年交地後，台積電將可同步籌設先進製程晶圓廠。根據環評資料顯示，中科台中園區二期預計引進台積電及其上游科技產業，預期未來可創造就業人口4,500人，在園區完成開發、產業進駐後，預計產值可達5,014億元。