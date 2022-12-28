中華電寬頻牌價降幅最高近28％ NCC核准

中華電信向NCC申請寬頻上網牌告價調降，NCC於28日核准，將100/100Mbps、300/100M、500/250M、1Gbps/600M的牌告價(電路費+上網費)分別調降9.5%、14.3%、27.7%、20.8%，降後牌告價分別降為1,149元、1,199元、1,299元、1,899元。

NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，牌告價降價後，預期中華電信將在3~6個月內調降促銷價，同時帶動有線寬頻業者跟進，牽動國內整體寬頻上網市場上演新一波價格戰。

NCC表示，中華電信光世代100M/100M(下行/上行)牌告價由1,270元降為1,149元，降幅9.5%，300M/100M除了由1,399元降至1,199元降幅14.3%之外，同步升速至300M/150M，不再販售300/100M方案，500M/250M由1,799元降至1,299元降幅27.7%，1G/600M由2,399元降為1,899元降幅20.8%。

翁柏宗表示，原本以牌告價格申請寬頻上網的用戶約4萬6,000多戶將直接受惠，受惠金額約1.88億元。

NCC強調，中華電信調降寬頻上網牌告價之後，下一波可望進一步調降促銷價，另外，有線業者已有多家申請營運計畫變更，將擴建網路頻寬升級到2Gbps，中嘉及台固並申請提供1Gbps上網服務，預估半年內中華電信與有線電視業者的寬頻上網價格將有所變更，快者三個月、慢者六個月內，將牽動中華電與有線電視業者的寬頻上網價格再降價，引爆國內固網寬頻價格大戰指日可待，不只300M、500M、甚至1Gbps價格都會很競爭。

中華電信寬頻上網牌告價降價預定在NCC核准後七天後生效，2023年元旦實施。

NCC強調，消費者對OTT高畫質影音需求愈來愈高，遠距醫療、長照看護及疫後使用寬頻上網的用戶愈來愈多，這次中華電信寬頻價格降價，主要希望引導目前使用速率相對低的用戶升速高速寬頻上網，這是消費者使用趨勢。

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