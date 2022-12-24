興勤28日法說會 可望連3年EPS逾10元

被動元件保護元件大廠興勤將於28日舉行法說會，市場預期科技產業景氣可望在明年第一季觸底，興勤也不脫此範圍，預估明年第一季，在農曆年導致工作天數減少情況下，業績將是谷底，2023年的景氣待農曆年後再觀察。

興勤今年前三季每股稅後純益達9.4元，為被動元件產業獲利二哥，該公司日前公布新的人事案，原總經理何益盛自興勤退休，專任興勤轉投資事業元耀的總經理，興勤總經理一職將由前奇力新總座鐘世英接任，鐘世英同時擔任發言人職務，相關異動已於19日生效。

根據興勤公告的財報，公司已連續二年賺逾一個股本，以今年前三季獲利進度來看，興勤今年可望第三年繳出每股獲利逾10元的財報成績單，明年度的盈餘分配若依照前一年度的配息率計算，股息水準不會太差，2022年面臨諸多景氣黑天鵝，興勤在車用、儲能、 太陽能等領域持續耕耘，對中長期營運不看淡，尤其，興勤身為知名電動車大廠供應鏈，也是知名陸資電池廠的供應鏈，隨著電動車將自2025年進入需求的主升段，興勤的客戶在電動車市場攻城掠地，法人看好興勤在汽車領域的布局。

累計2022年前三季興勤營收達55.9益元，稅後純益達12億元，前三季平均毛利率達36.7％，為最近四年來首次低於4字頭，但稅後淨利率達21.7％，仍超越前一年度的21.2％，累計前三季每股稅後純益達9.4元，逼近一個股本的獲利在被動元件族群中擠進獲利前五強之林。