建漢多管齊下 營運迎曙光

網通廠建漢科技（3062）今年4月由新經營團隊接手，順利繳出前三季累計營收較去年同期成長32％及今年第三季起小幅轉盈的成績單。揮別低谷，展望未來，建漢表示，2023年仍是改造沉澱期，要達到營收及獲利雙成長，恐要等到2024年。

建漢科技歷經幾年的營運低谷，又遇上新冠疫情造成全球供應鏈斷鏈的缺料危機，拖累營運表現，經結算今年累計前三季合併營收38.56億元，累計稅後淨損1.4億元，每股淨損0.44元，表現不若去年同期的EPS 0.15元。

惟在飛過低谷後，去年下半年已初步見到反轉契機，建漢指出，經由內部流程改善及工廠產能效率的提升，第三季已小幅轉盈，單季EPS 0.16元，順利終結連三季虧損，表現與去年同期的EPS 0.17元大致相當。

建漢將公司產品線細分成企業型方案、家用方案、低軌衛星方案、物聯網方案等四大類，就四大產品別言之，以企業市場成長最多，去年占比僅15％，今年上升3個百分點來到18％，至於消費市場則受到通膨影響買氣下滑，占比則逆向下滑3個百分點，由去年的45％走低到今年的42％，至於市場最為關注的低軌衛星布局，建漢表示，前期有小量送樣，但受限於認證時間較久，預期明年的出貨量仍低，恐要等到2024年，才會有明顯的貢獻。

展望未來，建漢表示目前訂單能見度大約四～六個月，著明年營運將聚焦在持續進行內部體質的調整、加強軟體人力／能力的布局、加大越南廠投資，以因應2023年之後的發展、ESG工作計畫展開。