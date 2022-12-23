圓剛 明年挑戰營收再成長

步入後疫情時代，圓剛科技（2417）受限於大環境不佳，營運成長受阻，展望明年，圓剛副總莊善雯在法說會上表示，大環境變數仍多，但內部仍期望可以朝成長的方向努力。

至於旗下三大事業群包括遠端協作、AI邊緣運算、直播串流，明年都有成長契機，惟終極目標還是希望可以朝營收占比均占3成的方向努力，以降低側重一隅的營運風險。

後疫情時代來臨，疫情紅利逐漸被磨滅，再加上大環境不佳的考驗，圓剛科技累計前三季合併營收30.88億元，年減16.79％，惟在業外大進補下，稅後純益0.64億元，EPS 0.46元，逆勢跑贏去年同期的EPS0.39元。

就三大事業群的表現言之，圓剛已經深耕十年的影音直播串流，今年占比已達到4～5成，其次已經營三至五年的AI邊緣運算，今年營收也有拉起來，占比已來到3成，至於個人遠端協作部分，2020年之後一直在做不同產品的擴充，今年占比也已突破2成，來到20％～25％，圓剛指出，個人遠端協作今年營收成長力道主要來自於視訊鏡頭，至於其他新產品發酵較慢，預期明年才會看到效益。

雖然大環境不給力，但是圓剛表示，新年度還是會針對不同事業和產品、通路開發，持續做擴展，其中針對企業未來進程部分，圓剛特 別聚焦企業核心技術，推出『CARS整合方案』，此整合方案內含四項重點技術，包括影像擷取（Capture）、人工智慧（AI邊緣運算）、影音錄影（Record）與直播串流（Stream），未來將以此與關鍵策略夥伴展開合作，針對不同的應用，提供整合解決方案。

展望明年，圓剛表示，年輕化、數位化的新浪潮崛起，未來將把重點放在消費性運用、商務性運用、AI邊緣運算系統等三大方向上。

在消費性運用上，圓剛相中Z世代文化的興起，該族群有近四成的可支配所得會投放在自媒體相關支出上，可望帶動創新媒體如Vtuber（虛擬直播）、社群網紅等市場的進一步擴大，特別是虛擬直播將成為圓剛未來很重要的營運項目。圓剛指出，如何將人物影像由2D升級到3D、並提供變聲設計，都是虛擬直播未來營運重點。

商務性運用方面，可以發現許多企業與教育機構，都已加入自媒題內容、社群經營、直播帶貨等新型態，搭配原有的視訊協作與客戶溝通，圓剛也將以視訊協作技術，以及多年網紅市場經驗，提供商務會議、混合教學、自媒體製播等解決方案。

至於AI邊緣運算系統部分，圓剛指出，會以與Nvidia策略合作的軟硬體整合實力，與零售無人化、工廠自動化等產業應用趨勢結合，提供快速、客製化的服務。