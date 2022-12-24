群創楊柱祥：面板廠明年下半年迎旺季

群創總經理楊柱祥23日表示，面板產業明年第一季庫存去化完，第二季審慎樂觀，下半年可望迎接旺季。近期大陸疫情蔓延，群創到崗率約65％，因此啟動異地備援，增加台灣模組產能，估計後段模組平均稼動率將由65％拉升到8成。

對於近期面板市況，楊柱祥表示，「春江水暖鴨先知！」先前電視面板價格已降到一個甜蜜點，因此下游出來掃貨，有一波急單。近期則是IT面板接棒，陸續有筆電和監視器面板的急單，雖然數量不大、約3～5萬片，但客戶透露，去年塞港、長短料等諸多原因造成的庫存，會在接下來一段時間去化掉。預期明年第一季持續去化庫存，第二季可以審慎樂觀看待，第三季將迎接旺季。

對於產能利用率的調整，面板廠還是相對保守。楊柱祥強調，如果把前段製程的產能利用率拉高，在淡季之時，價格談判就比較弱勢，因此對於前段的產能利用率還是保守以對。至於前段的產能利用率調整，現階段還是接單生產，客戶訂單不同、各生產線的稼動狀況也有所不同。

反觀後段面板模組產能，因為大陸對疫情管控全面開放，近期確診率節節上升。楊柱祥表示，根據大陸工廠的回報，目前到崗率約65％、也就是35％的員工沒有上班。雖然在大陸的工廠可以閉環生產，但是擔心因為物流問題，可能出現斷鏈。而因應大陸疫情狀況，群創即時啟動異地備援，以台灣的後段面板模組產能支援，估計後段面板模組的平均產能利用率將從先前的65％提升到80％。

此外，先前友達透露將赴美設置面板後段模組廠，群創董事長洪進揚表示，公司也在評估在大陸以外的地區投資設廠，建置備援產能。他強調，這一定要做、一年內會定案，但是何時量產沒有時間表。

目前陸續評估了東南亞、南美、印度等地，不過大陸基礎設施完備、生產效率高，而且管理上也要有足夠的資源，海外工廠不太可能會完全取代大陸。

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