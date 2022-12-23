下一站德國？日媒揭台積電赴歐最新進度

繼美、日相繼擴廠後，台積電赴德計畫最新進度也曝光！據日媒報導，台積電計畫在德國興建歐洲的第1座半導體廠，磋商已至最後階段，明年初台積高層將與當地政府協議補助內容，最快2024年興建，初期鎖定汽車、家電為主的22奈米成熟製程，投資規模達數十億美元。

《日經》指出，台積電歐洲廠初期不會生產先進製程，而是以22~28奈米的成熟製程為主，定位類似與索尼合作的熊本廠，主要應用於汽車與家電等產品，預計落腳在德國東部的半導體重鎮德勒斯登（Dresden），台積電發言人則回應：「（有關建廠）不排除任何可能性」。

消息人士表示，台積電預定明年初派出高階主管團隊赴德，為半年內第二度考察，除與當地政府商討補助與援助方案，也將進一步了解當地供應鏈，是否具備滿足其需求的能力。

據悉，台積電早在2021年就收到顧客請求，希望促成赴歐設廠，後因俄烏戰爭爆發而停擺。至於人才部分，繼美國亞利桑那廠派出至少500名工程師，日本熊本廠也將派出500~600人，未來隨歐洲廠人才需求增加，人力來源與調度也成關鍵。

拜登投書回顧過去1年經濟成果，自豪促成台積電AZ廠投資案

此外，美國總統拜登投書雅虎新聞回顧過去1年經濟成果，表示其推動的經濟計畫，使美國再次成為創新與製造業強國，並主動提及造訪台積電的鳳凰城新廠，將成果歸因於國會通過的政策法案。

他提到月初前往亞利桑那州鳳凰城，出席台積電的移機典禮，台積電當時宣布加碼投資AZ廠第2期工程，預計2026年生產3奈米，而目前興建的第1期工程，預計2024年量產4奈米，兩期工程總投資金額約400億美元。

拜登表示，台積電投資是美國史上最大的外國直接投資（FDI）之一，也是自己經濟立法的直接成果，因為全球企業都知道美國勞工可以勝任這項工作，並稱當時已跟建廠勞工、工程師及負責台積電清潔工作的企業主會晤，該名企業主稱擬僱用更多員工，對經濟學家稱為乘數效應，他則認為是「自己的經濟計畫發揮作用」。

（旺得富理財網 旺得富社群中心）

金融時報：台積電與供應商洽談開設歐洲首座工廠

英國「金融時報」今天報導，台灣晶片製造大廠台積電正為可能在德國東部城市德勒斯登（Dresden）設立首座位於歐洲的工廠事宜，與關鍵供應商進行深度磋商。

「金融時報」（Financial Times）引述知情人士說法報導，台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）明年初將派遣公司高層前往德國，討論可能在當地設廠一事上，德國政府所能提供的支持程度，以及當地供應鏈能力，以滿足台積電需求。

（中央社）

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