力挺自家股 艾笛森高層11月加碼100張

LED封裝廠艾笛森（3591）再有高階經理人回補持股，根據證交所11月最新統計，艾笛森協理洪耀川11月買回自家股票100張，市值約當157萬元。艾笛森積極轉攻汽車應用，今年以來董事長吳建榮數度回補持股，並同步實施庫藏股，為今年最大力回補持股的LED廠。

自今年6月以來，艾笛森董座吳建榮及其投資公司（緯鑫投資）已經數度回補持股，根據證交所的統計，合計買回張數達1,133張，以艾笛森目前股本13.53億元計算，相當於已經回補0.84％自家股份，而11月最新的統計資料中，艾笛森協理洪耀川也買回自家股100張，以艾笛森目前股價換算，市值約157萬元。

艾笛森11月營收回升至1.57億元，為最近五個月營收高點，月增8.94％、年減8.78％，累計今年前十一月營收達16.99億元，年減12.2％。

該公司日前召開法說會表示，今年8、9月投入成品產線擴建，目前已完成85～90％，規劃2023年投入LED成品，首款產品鎖定LED霧燈，預計2023年3月小量投產，明年第二季可望放量。

時序已進入年底，歐美即將進入假期之下，台股指數漲多回檔，艾笛森20日下跌4.27％收市，終場收在15.7元，距離每股淨值20.63元仍有段距離。

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