半導體主導權大戰開打 台積赴美陷2難關

台積電位在亞利桑那州鳳凰城的新廠本月已經正式移機，另還證實追加1座3奈米晶圓廠，投資金額從120億美元加碼到400億美元（折合新台幣約1.2兆），日本經濟新聞分析指出，台積電赴美風光設廠，對手英特爾同樣在亞利桑那州設立先進製程晶圓廠，兩家企業勢必會展開半導體人才的爭奪，台積電可能會面臨的另一個課題是，企業文化能否在此扎根，這2大難題將是後續外界關注焦點。

日本經濟新聞實際走訪台積電新工廠的建設現場，面積相當於95個東京巨蛋體育場，在已形成輪廓的工廠廠房周圍，運輸資材的卡車忙碌地來往。從台積電的新基地驅車10分鐘，來到在鳳凰城周圍被稱為「台積村」的公寓住宅，一名台積電外派員工受訪時說，為了進行生產準備，他被公司從台灣派到這裡工作。

不過，在當地進行大規模投資的並非只有台積電一家企業，美廠英特爾已在2021年3月宣布在亞利桑那州建設兩座新工廠，目前預計2024年投產，即與台積電相同為目標進行施工，兩家企業勢必會展開半導體人才的爭奪，由於這裡的的稅金和生活費比矽谷等地區低，加上不斷有科技業進駐，台積電有可能會被捲入更大範圍的人才爭奪戰。

至於台積電可能會面臨的另一個課題是，公司的企業文化能否在這裡扎根。報導提到，台積電把在美國錄用的600名員工派到了台灣，在台灣的基地進行培訓之後，再將這些人分配到亞利桑那州新廠工作，包括召集到美國的台灣工程師在內，已有超過1000人接受了美國新廠營運相關的培訓。

中國疫情報導最後總結， 美國基地的成敗，不僅關係到中美主導權的走向，可能還會影響到台積電的未來戰略。

（中時新聞網 邱怡萱）

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