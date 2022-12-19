富士康出清紫光股 網曝1巧合:美禁令太強

美國商務部上禮拜正式將長江存儲（YMTC）列入實體清單（Entity List），未來進口、轉口或買賣美國商品前，皆須獲美國商務部許可，隨後蘋果最大代工廠富士康也出清中國紫光集團持股。財經網美胡采蘋在臉書發文指出，這兩個新聞先後發生當然不會是巧合，她推測鴻海應該是受到美國政府施加的壓力，反應出美國政府在這場世紀半導體大戰中，已經有了堅壁清野的決心。

胡采蘋表示，長江存儲被美國列入實體清單最嚴重的後果，是不只美國公司不能跟你交易，其他國家的公司也不敢跟你交易，因為交易了自己可能會出事，而這次長江存儲上榜的另一個原因，就是因為他們傳出賣晶片給被制裁的華為，「即使你是一家中國公司，你也不敢賣東西給被制裁的中國公司，這就是美國禁令的威力。」

至於富士康吐出紫光股份，胡采蘋分析應該也是因為受到美國政府壓力，她提到，富士康先前投資紫光50幾億人民幣，在半導體的世界裡就是滄海一粟，「富士康投紫光50億人民幣是8億美元，跟台積電去美國投資400億相比，富士康可能只能買到一個廁所吧。」

胡采蘋說，富士康投資半導體是想要介入車用電子市場，買紫光股份是為了買一個跟成熟製程廠合作的機會，然而現在美國政府連這個機會都不能容忍，不只把長江存儲的iPhone訂單弄掉，還把富士康這種滄海一粟的投資殺死，那你就可以理解到，美國政府在這場世紀半導體大戰中，現在是已經有了堅壁清野的決心。

（中時新聞網 邱怡萱）

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