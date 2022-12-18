2023臺灣資通訊產業前景 MIC看重3指標

資策會產業情報研究所（MIC）公布「2023年臺灣資通訊產業前景」報告指出，淨零轉型、永續ESG與落實數位轉型的重要性將更為提升，並呼籲台灣企業應開始關注與投入行動。

資策會表示，因應國際淨零規範與需求，台灣資訊電子產業大廠已逐漸完善範疇1、2盤查，積極跨入範疇3碳盤查，而中小型企業由於內部資源缺乏與未受監管規範，初期步調較慢，不過隨著客戶要求轉強，2023年勢必得尋求外部資源協助，投入淨零轉型。

延續淨零的步伐，永續發展將直接影響企業在全球的續存性與競爭力，ESG將影響未來企業投資決策，符合ESG標準的企業將更能吸引資金挹注。

在新產業動態方向，資策會指出，2023年時，台灣電動車業者全球能見度提升。憑藉ICT優勢，臺灣可從面板、車用電腦、ADAS切入汽車產業鏈，資策會MIC副所長楊中傑表示，雖仍需克服車廠認證機制費時較久的限制，僵固已久的汽車生態已開始展露曙光。

隨著硬體效能不斷提升，未來軟體應用更重視在各垂直產業領域落地，為達異化，軟體的角色將更為重要，帶動軟體定義需求持續攀升。資策會MIC表示，擅長平價優質硬體設備的臺灣業者將更具優勢，而軟體業者將具有更多創意發展空間，資策會MIC點出未來「軟硬整合」重要性將持續提升，在產品開發過程中，軟體須搭配各樣的垂直產業應用情境進行設計，預期將帶動系統商擴大對軟體技術與人才的投資。

另一方面，資策會也預期虛實共融成為零售新常態，預期新形態的數位體驗將崛起。資策會MIC預測，此解決方案將改變零售店鋪消費模式，甚至擴大到更多消費性場域，如展場、娛樂、教育以及文化空間，帶來新的挑戰與契機。