友達、明基材攜手搶進綠能建材

友達攜手明基材共同參加台北國際建築暨建材展，展出一系列建築光電整合一體化方案。友達能源事業總部副總經理林恬宇表示，台灣土地稀缺，綠電需要很大的空間、勢必要跟建築結合，因此跨入綠能建材，同時和集團公司攜手，提供創能、儲能、能源管理完整解決方案。

明基材總經理劉家瑞表示，建物、建材佔全球碳排放的比例將近40％，其中又以空調為最大的部分，建材絕對是減碳重要的一環。此次展示獲綠建材標章認證的PDLC智慧調光膜產品，可透過通電與斷電的電流切換，呈現透明與霧面效果，具備隔熱、隔絕紫外光的節能降耗特性。智慧調光膜是一般捲對捲製程，相比其他方案更有成本競爭力，也提供長達10年的保固，可應用在建材、商辦、居家和醫療等領域，目前也和鴻海MIH聯盟合作，導入在汽車天窗上，明年CES上也會展出相關應用。

友達也同步展出SunSteel光電浪板一體化建材、SunCurva可撓輕量化模組等產品，除了光電發電設置外，搭配裝設儲能與智慧能源管理系統，才能進一步達到再生能源管控調度成效。林恬宇指出，集團可以提供完整的解決方案，友達宇沛做節能評估、明基材有調光膜，星耀能源提供綠電，友達則是對應的智慧能源管理窗口。

此外，經濟部能源局日前預告「中華民國112年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」草案，對比今年度躉購費率，太陽光電下降約1～3％，其餘能源則穩平或微幅上漲。此外，擬調整太陽光電第一型發電設備的躉購費率寬限期起算始點為取得「籌設許可」之日，以達設置案場加速推動之效。此案一出引發業界反彈。

林恬宇表示，影響太陽能建置成本的因素很多，今年來看，包括匯率、通膨、工資上漲、利率調整都有很大的影響，而且電廠投資的融資成本更是大幅增加，不獲費率是參考行業成本計算，對於費率的調整，他不願評論。但林恬宇也大聲呼籲，躉購費率寬限期起算始點為取得「籌設許可」之日的部分，應維持原先版本，即「同意備案」。由於太陽能裝置籌設時間冗長，如果改為「籌設許可」，對於成本等各項評估有很大的衝擊。

