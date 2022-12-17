鴻海集團旗下富士康工業互聯網間接轉投資紫光集團一案在懸宕五個月後，鴻海16日晚間公告將全數進行處分，引發各界關注。和碩董事長童子賢表示，鴻海或進或出的布局應有其深意，但近三年來歷經中美貿易戰及疫情後，科技產業的發展布局已與地緣政治脫離不了關係。

經濟部指出，因先前的投資案仍在審查過程中，投審會下週一（19日）將請鴻海提出完整說明，若已完全出清中國紫光的持股，就沒有投資行為改正的問題。先前未經申報投資的事實，仍將按照公式試算金額後依法裁罰。

鴻海表示，先前對紫光的轉投資案係基於財務投資考量，因時序已屆年底，而程序上則尚無法定案，為避免此案延宕可能產生的諸多不確定性，或影響後續投資布局與資金運用彈性，因而終止投資。

鴻海今年7月中旬宣布，將透過其大陸地區投資事業富士康經多層轉投資，間接持有紫光集團100％股權，並於一周內即向經濟部投審會遞出申請案。

其中的投資架構，包括由富士康先轉投資興微（廣州）產業投資合夥企業（即「興微基金」），以人民幣（下同）53.8億元轉投資晟粵（廣州）產業投資合夥企業（即「晟粵廣州」），再轉資北京智廣芯控股（即「智廣芯」），最後由智廣芯透過司法重整取得紫光集團股權。

該案引發各界關注，經濟部官員針對此案有「先投資、後送審」的程序瑕疵，表示將對其處以罰鍰。因送審進程後續遲未有新進度傳出，鴻海在五個月後決定出清持股、售予煙台海秀積體電路產業投資中心，為投資案劃下句點。