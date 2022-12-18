掏空台灣？魏哲家4字回應半導體去台化

台積電總裁魏哲家17日自美返台後首度現身，在玉山科技協會論壇上分享半導體產業的新挑戰。魏哲家強調，讓產業界最感憂心的影響，包括造成供應鏈的斷鏈、超額訂單的產生，並進而帶來在全球化與在地化之間的重新思考，將關鍵技術或產品掌握在自己的地方，打破累積過去數十年產業全球化分工的互信、合作模式。

他並重申，外界對於台積電赴美、日投資設廠的「去台化」、「掏空台灣」疑慮，「沒那麼容易」，台灣半導體產業長期累積下來的技術、生產、產業鏈優勢和人才都難以被取代，「門都沒有」。

據魏哲家陳述，在疫情、俄烏戰爭，及影響最大、比過往強烈的地緣政治因素，改變了經濟、產業，尤在地緣政治下，部分國家祭出的進出口禁令，破壞了自由經濟應有的好處，更可怕的是，國際間的互信與合作漸被削弱，也影響了人類進步的腳步。

他並表示，挑戰是每一年每個企業、國家政府都要面對的事，因此每一年都要兢兢業業、了解國際世界的變化，每一年都要精進。「新」挑戰，來自於這幾年間發生的變化，如COVID疫情、俄烏戰爭，最重要的是，以前沒有感受過這麼強烈的地緣政治，都對全球經濟、產業帶來不同以往的挑戰。

魏哲家還提到，強權欲挑戰位居其上的強權，在過去歷史不斷反覆上演，但他認為其實可和平相處。從人類進步的過程、到現在加速的數位改革，「人類一直以來追求的都是一個更好的世界」。

他並指出，國家之間的進出口禁令，破壞了原本在全球化下的生產力和效率，也影響了自由經濟帶來的好處。而最可怕的，是國家之間的互信和合作逐漸薄弱，而這正是推動人類進步的一大動力。他希望政界人士能以智慧的方式提出解方。

在此同時，「控制半導體的產業鏈」成為重要的議題，但魏哲家直言，這恐是因為對半導體產業生態系的不了解，才會有這樣的夢（Dream）。他進一步指出，要落地一座晶圓廠，買機器和蓋起廠房是過程中最容易的事，不是廠蓋好了、技術就到位了，就算有技術、不會生產也徒勞無功。

而台積電最重視也是最重要的，就是「技術、生產和客戶的信任」，串連其中的，是長年來不斷透過人才累積下來的知識、經驗，絕不只是建了一座廠，就能取代掉的。他以台積電自身光從新竹要擴廠至台南為例，就得派駐5、600名工程師，去重新建置起生產技術，更得重新取得客戶方對產品的認同，更不用說，要到海外建廠的複雜度有多高。