台積從高中開始搶才 魏哲家曝1句攬才絕招

科技界人才荒已不是一天兩天的事，產業界積極透過與大專院校的產學合作，提前為招募未來人才佈局，台積電總裁魏哲家17日出席玉山科技論壇演講時也分享，一個好的工程師養成時期至少得花上八年，他為此到高中演講、希望奠下學子未來投入半導體產業的意願，而吸引男同學的最好方式之一，「就是告訴他們成為台積電工程師，很容易交到女朋友」。

魏哲家表示，一個半導體人才的養成，從大學選讀四年的理工科系起算，再加上兩年的碩士研究學程，進入產業兩年的歷練，至少得花費八年的時間才能獲得一個好的工程師，而人才是台積電最需要的資源，也因此他要「及早下手」，特地返回母校台中一中去演講，吸引學弟妹未來投入業界。而受學生最大迴響的，就是告訴男同學，成為台積電工程師能交到女朋友，對女同學來說，台積電職員的生育率在科技業居高，就是因為家庭經濟相對有保障。

他也坦言，每回看到台積電是血汗工廠、工程師工時很長等評語，讓外界多認為在工廠裡工作很辛苦、工時很久，但「其實醫生的工時比半導體產業更長」。他提到自己覺得全世界最能把腦力發揮到極致的工作，就是金融銀行產業，不負責生產鈔票，但能讓人把賺的錢交給它（存進去），並透過銷售其它的產品讓人把錢掏出來，在這一來一往間賺到錢。

他點出其中的關鍵「腦力發揮到極致」，是不可被取代的，對比到台積電或甚是台灣的半導體產業來說，那數十年累積的技術、產業供應鏈及生態圈，都不是拿出錢、蓋了一座廠，就可以複製的。