iPad、Macbook擬導入OLED 譜瑞可望啃蘋果

蘋果傳出將有機會在2024年的iPad及Macbook系列導入OLED螢幕。法人預期，高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY（4966）將有機會藉此大啖蘋果OLED帶來的產品升級商機。

蘋果新產品動態一向是市場關注焦點，業界傳出蘋果預計將在2024年推出具備OLED螢幕的iPad及Macbook。根據外電報導，研調機構DSCC執行長Ross Young指出，蘋果原先並沒有這麼快將OLED螢幕應用在iPad Pro產品線，不過目前時程可能將提前至2024年，且其中還會導入Mini LED技術，有提高螢幕刷新率等優點。

至於Macbook產品線中，Ross Young表示，Macbook Air將會導入OLED螢幕，使整體螢幕呈現優於原先的LCD螢幕，且有機會使功耗表現更優於現行產品線。

由於蘋果傳出有望導入OLED螢幕至iPad、Macbook等系列，由於螢幕刷新率及畫質都將可望明顯提升，因此預期應用在螢幕當中的T-CON及SIPI等高速傳輸IC亦將可望採用新產品，長期以來與蘋果合作的譜瑞-KY將有機會因此受惠。

法人指出，目前譜瑞-KY正與蘋果合作開發應用在OLED的新產品，預期明年有機會開始進入試產階段，並在2024年開始放量供貨，並成為譜瑞-KY後續營運成長的新動能。

譜瑞11月營收10.88億元、月減5.8％、年減37.0％。法人預期，譜瑞-KY第四季合併營收可能將季減至少三成，從當前供應鏈狀況來看，庫存調整時間至少將延續到明年第二季，代表譜瑞-KY在明年第二季出貨才有機會開始緩步回溫，並在下半年重回營運成長態勢。