傳奇將推全球化平台 先攻東南亞

傳奇（4994）16日舉辦法說會，財務長周秋美表示，2023年會將自製遊戲IP再造與活化，並於第一季推出全球平台，初期鎖定東南市場，像是菲律賓、馬來西亞、印尼、越南等等。

傳奇11月合併營收1.09億元，較去年同期的2.25億大幅衰退。累計前11月的營收為17.4億元，年減35％，稅前盈餘為5,595萬元，年減56％，EPS為0.51元，低於去年的1.17元。

該公司解釋，今年營收獲利不如去年，最主要原因是在日本市場的主力產品「風之國度」遊戲生命週期進入第三年，加上日幣貶值也影響獲利。

周秋美表示，由於全球支付工具已趨於成熟，以往自製產品需要找境外代理商的模式可以做調整，預計2023年時要成立全球平台，初期放在全球化平台上面的產品，包括聖境傳說、晴空物語，還有美術授權的卡麗茲傳說等。

至於產品方面，會進行再造與活化。主要考量玩家目前的娛樂型態多元，注意力比較分散，所以針對自製遊戲會進行調整，像晴空物語這款遊戲，再改成比較輕度和休閒類型，增加社交派對、經營佈置及社群互動，比較輕度和休閒。

對於目前NFT及區塊練遊戲，該公司表示會持續關注。他們認為遊戲最終還是要好玩。但是目前區塊練的遊戲比較金融導向。但是未來遊戲在交易屬性上，可以嘗試區塊鏈，傳奇會研究及嚐試看看。但是基本上，傳奇認為，遊戲要帶給玩家好玩以及快樂而不是賺錢。