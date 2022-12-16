環天科：2023下半年漸入佳境

環天科（3499）今年來受到零件短缺、市場需求不振等影響，營運較去年下滑，公司表示，2022年是辛苦的一年，但近期已看到好現象，隨新產品陸續完成認證並出貨，審慎樂觀看待2023年營運會逐漸恢復，下半年漸入佳境。

環天科前三季營收2.45億元、年減22.96％，但稅後純益994.8萬元、每股純益0.18元，較去年同期呈轉虧為盈。公司表示，雖然營收較去年下滑，但毛利、獲利表現較去年同期改善，主要是受惠產品組合及匯率有利。

總經理陳文賢提到，2022上半年基本上就延續著2021年零件短缺的情形，導致出貨延遲、不順暢，下半年雖然零件供應漸漸改善，但市場需求鈍化，尤其歐洲市場需求萎縮不少，客人手上庫存也增加，因此下單放緩、未來需求轉趨保守等。

不過今年底這一兩個月來，客人新機種已經陸續完成認證、安排量產出貨，加上1月有農曆長假，客戶積極在趕著要出貨，其餘來不及認證完的產品，預期也會在2023年第一季完成認證並出貨，除此之外，庫存調整已漸漸有所成效，客戶下單力道有漸漸恢復，公司預期2023年營運會漸入佳境。

環天科主要產品包括穿戴式運動裝置、物聯網（AIoT/智慧城市）、以及其他GPS相關應用。環天科表示，公司近年積極投入IoT領域，追蹤器、運動產品都有加入相關應用，且陸續拓展至更多元領域，如低軌衛星的介面控制裝置及方案，已完成衛星服務公司的產品實驗認證，並在各地場域做實地的測試。

此外，畜牧業的動物追蹤，牛羊馬大型圈養放牧的追蹤器，本季也接到許多這類需求，並開始在各地做場域驗證，小量出貨中。智慧路燈控制裝置目前也已經陸續在一些場域安裝上線。

陳文賢提到，新產品帶來新希望，今年衰退最大的部分是來自歐洲市場，但隨著當地舊機種逐漸恢復正常出貨，新機種也預計從第四季開始到明年第一季陸續上線，且許多產品在1月開始銷售，若有不錯的銷售表現，就會開始反應到公司業績上，整體來說，2022年最壞狀況已過，預期2023年會逐漸回到好的營運方向。