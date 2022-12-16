魏哲家帶頭 台積高層砸2.1億買自家股

台積電總裁魏哲家10月及11月合計加碼400張，引起社會矚目，其實不只魏哲家愛台積電，兩個月約斥資1.71億元，台積電多位副總級高層更於9月開始，就積極敲進，包括徐國晉20張、馬慧凡、魯立忠、李俊賢等約15～16張。合計台積電多位高層這波共砸2.1億餘元的資金，購買自家股票。

以台積電9月均價468元估，多位台積電副總共投入1,838萬元；另以10月均價403元估共加碼9,283萬元，以11月台積電均價450元估更直逼1億元、達9,930萬元。從9月台積電股價大跌後，台積電高層就發起買股護盤，宣示愛台積電、看好台積電後市，魏哲家是市場最佳指標，10月及11月連二個月來共買400張。

11月還有副總李俊賢買進5,329股、張曉強5,000股及魯立忠5,000股之外，還有副總侯永清2,308股、副總葉主輝2,000股、副總吳顯揚1,000股以及副總黃仁昭19股等。

至於10月還有副總馬慧凡買進16張，另魯立忠及徐國晉再各加碼5張，李俊賢4張（4,132股）、何軍3張、葉主輝2張、侯永清1張（1,329股）、章勳明1張以及黃仁昭再小買14股。

而副總徐國晉可說9月率先帶頭大買的先鋒，9月敲進15張，另還有李俊賢、張曉強、何軍、魯立忠（5,123股）各買進約5張，還有副總侯永清買進約2張（2,141股），副總吳顯揚及葉主輝各買1張，另副總黃仁昭小試身手買18股。

從上述名單可以清楚看出，徐國晉於9月及10月共買20張，是到目前為止副總及買最多的，再來是馬慧凡於10月加碼16張，另魯立忠、李俊賢（合計各約15張左右）、葉主輝（合計5張）都是連三個月買。