間接投資紫光生變? 鴻海:變數多 先喊卡

鴻海（2317）集團間接投資紫光生變？鴻海於16日晚點10時30分突然貼出公告，指出其大陸地區投資事業富士康工業互聯網轉投資事業興微（廣州）產業投資合夥企業，以不低於人民幣53.8億元或支付時晟粵廣州產業投資合夥企業淨值對應興微基金所持份額價格或各方另行一致同意的其他價格的最高者將所持有48.91％之晟粵廣州有限合夥份額全數處分予煙臺海秀積體電路產業投資中心，處分後，興微基金對北京智廣芯控股公司及紫光集團持有之股權將降為零。

至於此次交易行為所產生的處分利益（或損失），將按最終交易對方支付的交易金額計算處分利益後，再補充公告。

由於事出突然，稍後鴻海也就此投資案畫上句點，提出說明，鴻海強調，先前工業富聯係基於財務投資考量，透過「興微基金」轉投資「晟粵（廣州）」、再轉投「北京智廣芯」。最終投資紫光案，因時序已屆年底且程序上尚無法定案，為了避免此案延宕而可能產生之諸多不確定性，或影響後續投資布局與資金運用彈性，故興微基金將轉投資晟粵（廣州） 之全數合夥份額，轉讓給予煙臺海秀積體電路產業投資中心。待轉讓完成後，工業富聯將不再間接持有紫光集團股權。

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