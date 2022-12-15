利多已反應 高盛降評聯發科至「中立」

高盛證券指出，聯發科（2454）股價反彈至今已反應大陸解封題材，但中低階5G智慧機晶片價格競爭有增無減，將帶給毛利率更多壓力，且接下來缺乏明確的股價催化劑（catalyst），終結長達兩年以上的偏多觀點、降評「中立」。

高盛先前預料，聯發科的5G智慧機晶片產品價格將相當穩固，而且明年有很高機率可以調整價格，以抵銷晶圓代工漲價的衝擊。儘管整體定價環境比起4G時代，已經更為健康、也更有紀律，然因為不少新興市場國家還處在5G大量轉型期（大陸5G滲透率則已高達8成左右），中低階5G智慧機所用晶片的價格戰恐比預期更激烈，如此將會損害聯發科的毛利率前景。

其次，大陸市場占聯發科營收比重高達4成，大陸智慧機市場向來也是聯發科重要目標，根據IDC資料，就出貨量來看，聯發科在大陸智慧機重要品牌中市占率高達51％，堪稱位居獨霸地位。觀察聯發科股價自9月低點來反彈了31％，優於同期間大盤上漲7％，高盛認為，這相當程度反映出市場對大陸解封題材的期待，不過，考量大陸智慧機需求依然掙扎，就算今年出貨量已大減20％，明年出貨量仍可能再衰退1％，聯發科股價應已反應完畢（priced in）。

外資估計，聯發科今年每股稅後純益（EPS）73.69元，即為近年高峰，明年將大減近3成、至52.93元，毛利率亦將由49.5％，下滑到46.7％，惟2024年將會回升，EPS反彈至64.31元、毛利率上升到47.5％。

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