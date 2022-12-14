封殺難逃 長江存儲最快本周列美實體清單

中美晶片戰持續升級，近日曾傳出有望躲過黑名單制裁的中國記憶體晶片大廠長江存儲，如今似已難逃一劫。傳美國政府最快將於本周將長江存儲等多家中企列入實體清單，或涉及部分半導體設備、雷射光學企業。

英國金融時報等外媒20日引述知情人士表示，美國商務部最快將在本周把長江存儲和其他中企列入實體清單。該清單是美國政府主要制裁工具，禁止美企向清單內的實體提供產品以及服務，除非獲得商務部的出口許可證。

■象徵科技戰火再次升溫

報導稱，該事件象徵中美科技戰火再次升溫。就在一周前，美國商務部還曾經表示，經歷長期抵抗後，中國政府已允許美方對一些中國科企進行檢查與監督。當時市場觀點認為，中方已積極配合美方調查，確保美國技術不會被用於軍事行動中，甚至樂觀預期長江存儲等企業暫時不會被美國納入實體清單。

美國在今年10月初將包括長江存儲、上海微電子裝備子公司、北方華創子公司等31家中國實體列入未核實清單，主要涉及記憶體晶片、半導體設備、雷射光學等領域，該清單中的企業面臨60天後轉入實體清單的風險，此前也還有另外50家實體被列入未核實清單。

■長江存儲提前儲備設備

由於目前已超過美方規定的60天期限，市場觀望美國最新一批實體清單的制裁規模。報導指出，為應對這波制裁，長江存儲近期已提前大量儲備晶片設備。

實體清單是美國在科技戰中有效的制裁工具，此前最有名的是2019年5月將華為及海思等公司列入該清單，一舉重擊中國5G設備、晶片設計等產業發展。近年美國大量將中國半導體、監控、AI、航天航太等企業列入實體清單中。美方最新注意天津監控設備大廠天地偉業，或有相關制裁措施。

■安謀確認出口中國路斷

另一方面，在美歐國家持續加大晶片領域對中國的封鎖下，知情人士透露，安謀（Arm）已經確認美國和英國政府不會批准其向中國出口最新、高性能的Neoverse V系列，預計將衝擊阿里巴巴旗下「平頭哥」及其他中國晶片設計公司的發展。

報導稱，因目前多數晶片都採取安謀的架構進行設計，這些中企僅能只用次一級的Neoverse N2，也有更多企業被迫轉而使用Risc-V架構設計晶片。