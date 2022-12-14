台積哪點美國偷不走?CNN揭真相 網崩潰了

晶圓代工龍頭台積電赴美設廠，上周（6日）舉行盛大移機典禮，成為全球矚目焦點，但在台灣內部卻引發不少疑慮，部分人士擔憂「矽盾」不保、台灣被掏空。美媒引述專家看法，認為台積電最先進技術仍會留在台灣，原因是台灣薪水低、工程師素質高，且先進製程技術移到國外，台灣主管機關經濟部審核時不會過關。美媒分析台灣工程師兩大優勢，卻讓不少網友崩潰，直呼「這就是美國人偷不走的原因」、「看完只感到丟臉.. 便宜好用又耐操」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，晶片產業研究機構TechInsights副主席哈奇森（Dan Hutcheson）表示，台積電在半導體界，就像全球最大的45.52克拉藍鑽「希望之鑽」，人人都想要，中國、美國和歐洲的客戶都希望台積電能直接到當地設廠。

哈奇森認為，台積電對全球經濟非常重要，同時被台灣視為國寶，甚至被稱為「矽盾」，能防範北京可能武力犯台。台積電的存在，給西方國家保護台灣的強烈誘因，免於被大陸用武力奪取。

他直言，「如果台灣成為半導體強國，那麼美國將不得不支持和捍衛它，這個策略非常成功。」

法商東方匯理銀行台灣分公司研究部門主管Patrick Chen表示，台灣人很憂心台積電在海外設廠，對台灣造成的影響。Chen說，這與70、80 年代，美國製造業外移到他國家，導致就業機會流失、城市破產的情況很類似。

台積電證實，亞利桑那州晶圓廠將生產3奈米晶片，是目前最先進的製程技術，因此引發部分人士擔憂，台積電外移，將讓台灣失去半導體領先地位。

Patrick Chen則認為，台積電最先進技術仍會留在台灣，因為台灣低薪、工程師素質卻很高，且先進製程若要移往海外，台灣經濟部審核時一定無法過關。

許多專家指出，等到亞利桑那州量產3奈米晶片，台灣已導入2奈米、甚至更先進的晶片技術。

哈奇森強調，台積電會把最頂尖的製程留在台灣，原因是晶片製程研發必須團隊緊密合作，一旦外移，團隊會受到不少干擾，沒人希望這種事發生。

對於CNN分析台灣工程師兩大優勢，引發PTT網友熱烈討論，有人認為，「叫台灣的GG人，情何以堪呢！」、「意思是美國人素質低薪水要求高嗎」、「上班打卡制，下班責任制，24小時史登拜」、「用一個奴字不就得了」。

另有不少網友覺得很悲哀，「十萬青年十萬肝 居居輪班救台灣」、「台積電真正的護城河：超奴工程師」、「就真的實話阿! 在台灣的員工CP值最高」、「輪班還被人看輕」、「全世界哪個國家頂大碩士還在輪班on call的」。

（中時新聞網 吳美觀）