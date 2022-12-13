達興 明年半導體材料出貨看增

特用材料廠達興（5234）13日法說會，受到產業景氣低潮影響，第三季營收、獲利縮水，展望明年，預期上半年營運和今年下半年相當。隨著客戶驗證通過、新廠逐步投產，預期半導體材料明年出貨逐季成長，下半年營收貢獻可望力拚兩位數的比重。

由於顯示器產業營運低迷，達興第三季合併營收滑落到7.28億元、相比去年同期衰退38.3％，毛利率也跌破3成、來到27.17％，本業僅小賺1,670萬元，稅後純益約3,538萬元，相比去年同期減少81.37％，稅後每股純益約0.35元。

達興執行副總莊鋒域表示，面板廠9月、10月產能利用率最低，只有50～60％，相比先前80～90％的落差相當大，對於第三季的營運表現也造成衝擊。顯示器產品的稼動率少了3～5成，半導體是新產線，處於量產起步階段、產能利用率也是比較低。第四季面板廠的產能利用率有所回升，因此業績有所增加，隨著產能利用率拉升，毛利率也會有所改善。此外，從材料成本來看，全球原物料價格有下降趨勢，對毛利率也是正面的方向。

在面板客戶急單拉抬之下，達興11月營收重新站上3億元以上的水準、來到3.13億元，相比前一個月成長7.6％、年減22.1％。累計今年1～11月合併營收約35.76億元，相比去年同期減少13.1％，稅前盈餘約4.47億元，年減37.3％。

雖然第四季營運表現可望優於第三季，但達興也直言，明年上半年和今年下半年的狀況差不多，預期第三季才會看到明顯復甦，半導體材料出貨量會增加，是明年上半年的一些機會。

莊鋒域表示，明年半導體材料的營收逐季成長，除了出貨數量放大，也有新產品會量產，但仍要看客戶端驗證的進度，預期明年下半年半導體材料的營收貢獻會達到1成以上。