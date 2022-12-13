去中化！備戰i14 Pro 和碩砸重金搶人擴產

和碩搶人、擴產不手軟，為了承接明年量產的i14 Pro訂單，上海廠祭出人民幣6,000元以上罕見的高額獎金招工。

此外，和碩在網通業務暢旺下，也宣布在印尼巴淡島以承租廠房方式擴產，新廠面積約2.5萬坪，以每平方公尺租金6元新幣、交易總金額12.35億元來計算，相當於和碩巴淡新廠房承租年限長九年，或也反應「去中化」已是回不了頭的趨勢。

隨著和碩上海廠承接i14 Pro代工訂單箭在弦上，昌碩急需要足夠的產線作業員，先接受訓練、後上線作業，才能快速拉高良率。在年底不常招工的昌碩，特別祭出最近幾年就連在7、8月新iPhone量產爬坡時也罕見的高額獎金招工，在12月5日至14日間接受昌碩直招的產線作業員，做滿90天獎金就能拿到人民幣6,300元（以往為了新機招工多只有人民幣4,800元以下的獎金），如果推薦人進廠獲得錄用，還能再多拿到人民幣900元，相當於做90天的工，獎金最高可達人民幣7,200元。

除了上海廠積極招工外，已經三年多沒有大幅擴充的巴淡島生產基地，和碩也積極動起來。和碩當年為了因應中美貿易戰開打後對網通產品課徵的高額輸美進口關稅，2019年3月宣布在巴淡島設廠，並與當地電子代工服務業者合作，緊接著同年8月又宣布增資巴淡島廠9.31億元，在Batamindo工業園區設立自有工廠，主要以生產網通產品為主。

而隨著客戶對於「去中化」愈來愈在意，尤其是事關國家安全、企業／個人機密傳送的網通產品，都讓和碩巴淡島生產基地生意穩定增加，也因此，和碩宣布在Batamindo工業園區內，向PT Batamindo Investment Cakrawala租下約2.5萬坪的新廠房，同樣也將以生產網通產品為主，以和碩公告巴淡島新廠月租金為每平方公尺為6元新幣、租金總額達12.35億元來換算，相當於新廠的租期長達九年出頭。