晶片廠掀撤陸潮 美媒曝亞洲這2國崛起

美國政府10月初公布新一輪對中國晶片的禁令，在中美晶片大戰越演越烈之際，美國媒體《CNBC》分析指出，這些地緣政治動盪促使晶片製造商將生產鏈轉移到鄰國，其中印度和越南可能會受益。但儘管如此，專家仍看好中國在晶片製造實力方面繼續領先其他新興中心。

報導引述KPMG駐新加坡合夥人奎柏斯（Walter Kuijpers）說法指出，該公司客戶詢問在東南亞擴大晶片產能的數量，與疫情前相比大增30%至40%。Walter Kuijpers 表示，企業看到了分散供應鏈而不是仰賴單一據點的好處，最近的地緣政治發展，預期將加速這一趨勢。

聚焦半導體產業的德勤（Deloitte）執行董事尼古拉斯 （Jan Nicholas）則表示，這些希望遷出中國的業者要搬到鄰近之處，東南亞自然成為選項，他強調，東南亞與晶片製造大國包括韓國、台灣等相比更具吸引力，因為在美中貿易緊張局勢下，東南亞被認為是中立的。

以越南為例，該國已成為全球半導體製造商替代中國的生產基地，其投入數十億美元投資設立研究和教育中心，吸引主要晶片製造商進駐，包括韓廠三星承諾今年將在越南投資33億美元，目標是到 2023年7月生產晶片零組件；至於印度也正在成為這些晶片製造商的生產基地，因為它在微處理器、模擬晶片設計等方面擁有越來越多的設計人才，而且印度的勞動力充足，人力成本也很低。

但專家也指出，中國在晶片製造方面的競爭力仍然領先於區域經濟體，特別是在成熟製程上，中國估計是全世界第3大晶片生產國，占比高達16%。

此外，也並非所有人都同意越南、印度將成為美國限制大陸發展晶片的受益者，新加坡國立大學東亞國際關係研究員柳庸煜（Yongwook Ryu）認為，越南和印度在晶片製造能力方面沒有優勢。

（中時新聞網 邱怡萱）

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