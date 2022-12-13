OPPO拚自研晶片 這台廠IC可能受衝擊

OPPO找華為拚自研晶片 專家：恐衝擊聯發科

OPPO宣布與華為簽訂全球專利交叉許可協議，其中也包含了5G通訊標準的基本專利，專家直言，此舉正式確立OPPO走上自研晶片之路，中長線利空將不利於聯發科(2454)營運。

先前市場早已猜測OPPO將自研手機AP(行動裝置應用處理器)，其動作頻頻，包括延攬聯發科前共同營運長朱尚祖、無線通訊事業部總經理李宗霖，加入晶片自研團隊，另外，OPPO於2021年底公布了首款自研晶片MariSilicon X(影像用NPU晶片)，為手機晶片中重要項目。

上周OPPO宣布與華為簽訂全球專利交叉許可協議，其中包括5G通訊標準的基本專利，專家認為，此舉正式確立OPPO走上自研晶片之路，中長線利空將不利於聯發科營運。

專家進一步分析，聯發科占OPPO的手機AP比重大約65%(其餘35%份額為高通)，其中，聯發科取得相對中低價位的OPPO手機訂單為主；而OPPO目前則占聯發科總體出貨量約15%，因此若OPPO未來將採用自研手機AP，將對聯發科產生不利影響。但若未來美國商務部跟先前制裁華為一樣，將OPPO同樣列入實體清單中，將使得OPPO手機份額掉給Vivo、小米等，對聯發科衝擊將會減緩。

（時報資訊 王逸芯）