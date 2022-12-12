面板景氣直墜後躺平 彭双浪曝看不見盡頭

友達董事長彭双浪12日表示，友達在車用面板領域是全球前兩大供應商之一，因此一定會前進北美設廠，明年會定案、預計2025年量產。不過對於市場狀況，他直言，消費市場放緩還沒有完全恢復，就看年底旺季銷售有沒有達到預期，如果有的話，通路庫存下降，明年上半年就會慢慢恢復。

台北市電腦公會TCA舉行會員代表大會，理事長彭双浪在致詞時表示，一轉眼三年的時間過去了，這一屆的理監事會無疑的經歷了公會成立48年來，挑戰最大、也最詭譎難料的三年。全球範圍的新冠疫情、不見消停的俄烏戰爭，加上極端氣候災害、通膨、能源與糧食短缺、多種商品供需失衡，乃至經濟下滑，大概人們能想到的糟糕事情一波接一波的出現在我們周遭，讓絕大多數世人見證到此生僅見的動盪。

會中彭双浪也為企業請命，今年比較長的時間是處於不景氣的階段，在年關將近，中小企業資金周轉、流動性比較緊，因此跟行政院副院長沈榮津建議，政府挺金融業、金融業挺產業，讓大家年關好過一點。

■北美設廠是趨勢

在地緣政治之下，未來接近市場是趨勢，產業鏈從過去的長鏈變成短鏈，解構再重構之後會更接近市場，友達車用面板是全球前兩大供應商，也避免不了前進市場，目前友達在大陸有後段模組廠，到北美設廠是一個趨勢。友達確定會前進北美設廠，包括面板模組到組裝，但是設廠地點還沒決定，明年一定會定案，預定2025年就要量產。

對消費市場狀況，彭双浪表示，目前看起來通膨有稍微緩解，但還沒回到正常水準，通膨對消費市場影響大，消費市場放緩的速度還沒有完全恢復，就看年底季節銷售有沒有達到預期，如果有，通路庫存下降，明年上半年就會慢慢恢復。大陸「雙11」3C產品的銷售數量和金額比預期差，就要看歐美有沒有比較好。

■近期已有急單拉貨

他認為，面板市況確實已到谷底，但是谷底有多長還不知道，未來一定會反彈，只是速度和時間的問題。這次確實比較是L型下來、底部比較長，還要看最近大家庫存調整的狀況。近期有一部分的客戶和品牌有急單拉貨，不同的廠有部分往上調整產能，但不是全面調漲，只是某些型號回補。現在友達工廠稼動率比較低，也陸續在歲修，隨時準備好，如果市場回來就會提升稼動。

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