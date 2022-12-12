台灣大11月營收首破200億元 年增13％

台灣大（3045）12日公布11月營收獲利，本月5G、電商及家用寬頻三大成長引擎持續推動，尤其雙11購物節買氣暢旺，momo電子商務營收年成長達20％，帶動11月合併營收年增13％，再寫單月歷史新高，並首度突破200億元達206.6億元。

其中，11月行動服務營收年成長則增溫至約2.5％，輔以固網服務營收增長，電信服務營收來到近三年高峰。獲利方面，受惠電信業務成本費用管控得宜以及電子商務規模經濟與營運槓桿奏效，排除107年5月因499違約金導致單月EBITDA飆升特殊情況外，本月合併EBITDA已創歷史新高，合併營業利益亦為去年6月以來最高，年成長達15％。

台灣大哥大11月份自結合併營收206.6億元，較去年同期成長13％，EBITDA為29.9億元，營業利益15.3億元，較去年同期成長15％，稅後純益8.9億元，每股稅後純益為0.31元。累計前11個月合併營收1,566.1億元，EBITDA為314.0億元，營業利益153.5億元，稅後純益為102.7億元， 每股稅後純益 為3.64元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，由於5G滲透率攀升與Disney+、mo幣多、好速成雙、OP影音劇院組四大獨門方案持續輸出動能，11月份智慧型手機月租ARPU連續第18個月年成長，約1.5％。此外，台灣大積極布局遊戲產業再創里程碑，取得全球最夯電競遊戲《英雄聯盟》台灣代理權，未來將有助於推升行動服務營收。

延伸閱讀

史上最慘 南山壽11月虧117.92億

雙11業績猛 富邦媒11月營收145.4億創高

中鋼11月營收320.18億元 年減近30％