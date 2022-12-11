護國神山被掏空?清大碩士議員揭竹科現狀

台積電在11月以包機陸續載工程師及家眷赴美，外界擔憂當最頂尖的人才都前往美國，護國神山地基被掏空。無黨籍新竹縣議員當選人邱靖雅表示，身邊確實有不少新竹科學園區眷屬跟著先生去美國，移民還是少數，沒有造成恐慌，信心崩潰，竹北房子還是很搶手，房價太高、物價也居高不下。

根據《中評社》報導，清華大學語言研究所碩士、無黨籍新竹縣議員當選人邱靖雅表示，她認同張忠謀提到現在沒有自由貿易，沒有全球化，凡事聽令於美國，問題是台積電不會離開台灣，研發中心在這裡，台灣未來確實沒有辦法繼續再靠晶片，勢必要趕快找到下一個產業，好好發展。

邱靖雅說，最近剛好有些竹科朋友眷屬跟著先生去美國，是否是常態或社會現象？比例多少？沒有統計，沒有辦法給數字，但是為了工作家庭移動，也不是新鮮事。

對於「護國神山要倒了」的說法，邱靖雅表示沒有這麼強烈感受，至少緊鄰竹科旁的竹北市，還沒有看到信心泡沫化，有4家大型企業要進駐，上千個工作機會，房地產還是供不應求。

他直言竹北房價太高，物價太高，台北信義區的朋友來這裡吃飯，都說竹北物價、餐費都比信義區還貴。

邱靖雅順帶提到，日本一顆高麗菜賣日幣100元，換算台幣33元，台灣人真的生活大不易，樣樣都漲，萬物都漲，蔡政府應該好好處理物價平衡。

文章來源：邱靖雅：台灣不能再靠晶片 要快找下一產業

（ 中時新聞網 丁世傑）

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