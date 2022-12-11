半導體業首家 日月光再獲DJSI評比最高分

日月光投控宣布榮獲2022年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）「半導體及半導體設備產業」最高分，為全球該產業第一家、全台灣所有產業別第一家連續七年獲得最高分企業，以及台灣第一家連續六年榮獲碳揭露組織CDP「氣候變遷」領導等級公司。

日月光投控董事長張虔生表示，身為全球封測產業領導者，因應隨之而來的衝擊與挑戰，打造永續新商業模式，兼顧永續與企業營運成長責無旁貸。日月光投控今年獲利穩定成長，前三季營收年增24％，展望未來，將以更積極、更正面的態度實踐ESG願景，唯有持續的創新思維與作法，才能增進核心競爭力並穩健成長。

日月光於ESG上的長期作為與績效一直受到國內外永續評比機構的正面肯定，除DJSI與CDP之外，日月光亦連續八年入選英國富時社會責任新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index）、名列台灣公司治理評鑑前5％上市公司、以及連續六年入選台灣永續指數成分股，並於國內榮獲台灣企業永續獎與年度報告書等多項單項獎。

在今年道瓊永續指數的表現上，日月光在全球半導體及半導體設備產業中獲得最高分，同時也連續七年入選「世界指數」與「新興市場指數」。今年全球共76家大型企業在半導體及半導體設備產業組參與競逐「世界指數」（DJSI World）成份股，最後僅9家企業入選。

日月光於24個子項目中「重大性、風險管理、商業道德、政策影響、創新管理、產品召回、環境報告、產品責任、社會報告、人力資本發展、企業公民與慈善事業、隱私權保護、客戶關係管理」共13個項目獲得滿分，連同「氣候策略、勞動實踐指標、人權」共16個項目獲得產業最高分。

日月光積極從節能與能源轉型雙管齊下，布局智慧工廠、智能電網等多項綠色技術創新專案，通過科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）認可，設定2030年絕對減量目標，分階段履行2050年淨零排放承諾，全球有13個廠區使用100％再生電力或憑證，占總電力使用量24％。

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