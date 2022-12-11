東森購物11月獲利月增38.4％ EPS 1.33元

東森國際(2614)旗下轉投資公司東森購物11月合併營收(含草莓網)為22.85億元，月增19.3％，稅後淨利1.35億元，月增38.4％，每股純益(EPS)1.33元。累計前11月合併營收240億元，累計合併稅後淨利14.4億元，EPS為14.13元。

受惠於電商年度最大檔期雙11，加上農曆春節提早，年菜、尾牙早鳥商機提前引爆，東森購物11月單月營收及獲利均繳出2位數的月成長佳績，預期接下來的雙12檔期、耶誕節促銷，業績成長依然可期，整體來看，東森購物預期第四季獲利持續衝高。

下半年隨著疫情逐步解封，消費回歸實體零售市場，電商產業少了疫情紅利加持，儘管營收年增率難以超越去年同期的高成長表現，但東森購物獲利表現不俗，今年前三季的營業利益率7.6%。

面對大環境的改變，東森購物旗下東森購物網、電視購物、MOD、電話行銷及型錄購物等，下半年積極推動OMO虛實融合的企業轉型，加上部分自營商品11月起正式進軍全家超商實體通路上架銷售，透過OMO行銷，會員多通路消費，有助第四季業績再提升。

另外，東森購物耗資上億元打造的全新複合型商場「東森廣場」即將在12月15日開幕，象徵東森經營線下商場的第一步，東森購物將攜手全家便利商店，在東森廣場開設第一間寵物複合門市，同時整合了動物醫院的服務。

除此，I’m pasta、點8號港式點心、沅保奶茶、日春木瓜牛奶、一星咖哩、千石家、草地町等多家餐飲名店，以及東森房屋、Regal club & SPA將正式進駐。東森購物表示，「東森廣場」將以全新型態的複合商場，提供多元化的服務，東森購物亦將線上電商優勢，透過東森廣場，開創OMO各種新商模，成為東森線下商場的示範區。

農曆春節提早到來，東森購物也看好年菜早鳥預購商機，今年年菜將攜手晶華、六福、阿一鮑魚等餐飲品牌搶攻年菜商機，11月年菜預購銷售年成長達四成。

東森購物2019~2022年菜銷售，電視購物通路占比6成，隨著品項增多，銷售渠道增加，今年有望創造2.5億元營收，年增38％，2023年挑戰3.1億元。

另外，東森購物網看好雙12促銷業績，加上今年企業舉辦尾牙相較過去兩年踴躍，尾牙摸彩禮品大宗的3C家電買氣大增，可望帶動12月營收繼續向上攀升。

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