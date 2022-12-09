漸入淡季 PCB硬板11月營收降溫

進入年末傳統電子淡季，加上整體景氣未明顯復甦，不少PCB廠第三季未能迎來傳統旺季，11月營收持續走弱的也不少，業者表示，第四季去庫存壓力仍在，2023年展望也是先持保守，後續需視市場變化而定，樂觀的話，有些應用可望在第二季就逐步回溫。

健鼎9日公布11月營收50.91億元、月增7.21％、年減9.27％，累計前11月營收609.61億元、年增6.35％。展望後續健鼎表示，過了第三季高峰，第四季產業開始進入傳統淡季降溫，明年第一季工作天數也少，預期市況還是偏淡，觀察點看第二季會不會慢慢復甦回溫。產品面來看，PC類相關產品需求仍弱，中系手機尚未復甦，要看第二季有沒有機會上來，而伺服器板、汽車板是有撐的產品，也是明年會持續成長的產業。

敬鵬11月營收15.59億元、月減8.2％、年減6.29％，累計前11月營收為162.28億元、年減2.05％。敬鵬表示，主要受到汽車供應鏈仍有缺料、缺工等不確定因素干擾，拉貨不順對於營收認列會有所影響，不過公司也強調，汽車需求面不是問題，尤其新能源車、充電樁等商機正在快速成長，看好後續各國解封下，汽車供應鏈會逐漸順暢，對於明年展望維持樂觀看法。

瀚宇博（5469）、精成科（6191）今年受到消費性需求不振影響，整體營收較去年下滑，瀚宇博11月營收37.98億元、月減8.13％、年減20.2％，累計前11月營收為444.9億元、年減15.1％，精成科11月營收19.53億元、月減6.56％、年減17.7％，累計前11月營收為224.1億元、年減11.3％。