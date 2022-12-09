矽力出貨 恐平淡到明年H1

類比IC廠矽力*-KY（6415）11月合併營收年減18.2％至15.91億元，創2021年4月以來單月次低，在消費性市場需求仍維持平淡影響下，電源管理IC出貨可能一路平淡到明年上半年，法人認為，矽力*-KY最快要等到明年下半年，營運才可望升溫。

矽力*-KY由於客戶急單需求，11月合併營收月成長0.4％，但仍在低檔徘徊，相較去年同期仍下滑18.2％。累計今年前11月合併營收為219.87億元、年增率只剩15％。

法人指出，11月由於有大陸的雙11購物節及歐美感恩節購物旺季加持，使供應鏈庫存水位小幅去化，但由於消費性力道仍維持疲弱態勢，使矽力*-KY的11月合併營收從10月小幅提升，但營收回溫力道依舊不明顯。

據了解，在全球通膨及烏俄戰爭等不利因素影響，全球消費性力道在今年下半年頓時落入景氣寒冬，且即便第四季全球有各式購物促銷旺季，但終端買氣仍舊未明顯成長，供應鏈坦言，原先預期第四季可望明顯去化庫存幾乎已經落空，且第一季出貨由於工作天數明顯減少，屆時相關供應鏈出貨將可能更加疲弱。

事實上，矽力*-KY在日前法說中就已對外透露，庫存將可能一路調整到明年上半年，雖然仍預定明年營運可望持續向上成長，但是否能達成每年既定的成長20～30％，仍需要再行觀察，顯示業對於明年景氣抱持保守態度看待。

不過，矽力*-KY目前正積極拓展資料中心、電動車等非消費性市場，其中車用產品線在今年第四季占營收比重將可望提升到5％，且預期明年在車用電子市場需求持續暢旺帶動下，占營收比重將有機會開始明顯增加，持續降低消費性營收占比。

此外，矽力*-KY正持續開發新製程，其中開發的第三代產品線在今年底前將達到50％，且明年將上看70％，第四代製程將在2024年開始量產出貨，使生產成本持續降低，以維持毛利率水準。