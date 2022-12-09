聯發科前11月營收飛越5千億 拚財測達標

聯發科（2454）11月營收月增加8.21％、年減少19.79％，累計前11月營收已經突破5,000億元大關。以聯發科第四季財測來說，12月營收須達384.91億元，方可達成財測低標。

聯發科11月營收361.25億元、月增加8.21％、年減少19.79％；累計前11月營收5,101.11億元、年增加14.06％。

聯發科10月、11月營收分別為333.84億元、361.25億元，以第四季財測來說，12月營收若有384.91億元，則可達成財測低標。

以新台幣匯率1比31.5元計算，聯發科預期第四季營收落在1,080～1,194億元，季減少16～24％，年減少7～16％，毛利率47～50％，費用率預估為31～33％。

聯發科客戶端本季進行激烈庫存調整，預計也會明顯反映在單季財報上，惟明年起預計有零星客戶恢復拉貨動能，雖未見整體復甦跡象，但短期最壞狀況已過，加上大陸動態清零政策放鬆，各地陸續解封，也有利帶動明年起整體消費性市場動能，另外，雖需求疲弱將有較大價格下降壓力，但聯發科明年上半年將量產第二代旗艦手機晶片天璣9200，將有助穩定短期毛利率表現，並預期明年下半年客戶需求可望回溫，有助於毛利率持穩。

（時報資訊 財經內容中心）

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