台積11月營收2,227.06億 再創單月新高！

晶圓代工龍頭廠台積電今日（9）公布11月合併營收2,227.06億元，月增5.9%、年增50.2%，再創單月歷史新高，連續4個月站穩2,000億水準；累計前11月營收約2.07兆元，年增44.6%，首度突破2兆關卡，並改寫歷年同期新高。

台積電先前法說會釋出第4季財測，預估單季營收將落在199～207億美元，約季增1.6～2.4%、年增26.5～31.6%。若以新台幣兌換美元平均匯率31.5元計算，營收約為6,268.5～6,520.5億元，季增2.2～6.4%、年增43~48.8%，可望連10季改寫新高，毛利率預期介於59.5～61.5%。

台積電美國亞利桑那州廠日前舉行移機典禮，並宣布加碼投資至400億美元，引發市場對於毛利率下滑的擔憂；日媒最新又傳出，台積電不排除在日本興建第2座廠房，儘管台積電回應目前沒有具體規劃，但海外布局預期將成為12月10日於加州舉辦的投資者日（TSMC Investor Day）上的焦點議題。

在此之前，高盛證券最新報告指出，晶圓代工廠明年上半年的營運谷底可能比預期更深，但台積電、聯電產品訂價穩固，下半年將迎來健康反彈，將目標價分別調升至600及60.2元，台積電今日股價回神反彈，終場上漲10元，漲幅2.1%，收在481.5元，市值回升至12.49兆元。

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