又1大咖打槍去台化:台灣最適合生產半導體

台積電赴美引發人才、技術外流的疑慮，但不少業界大咖出面駁斥這種說法。記憶體大廠旺宏（2337）董事長吳敏求今（9）日表示，去台化從來就不是議題也不會發生，相較台灣成本低，美國薪資成本高也缺乏台灣工程師的紀律跟勞動，現在西方國家還出錢補助半導體，只能說「IC有不同玩法」，台灣還是最適合生產半導體的地方。

台灣半導體產業近期討論度最高的莫過於台積電赴美設廠的爭議，原因就是台積電對全球科技發展，尤其是美國科技產也影響至關重要，出於對台海情勢擔憂，因此邀請台積電到美國設廠，試圖分散供應鏈風險。

據TrendForce調查，受惠蘋果iphone備貨拉動，台積電第三季市佔率從上季53.4%增加到56.1%，穩坐晶圓代工市佔龍頭的寶座；第二名是三星，市佔率自上季16.2%下滑至15.5%；第三名同樣是台灣的聯電（2303），市佔率自上季的7.2%下滑到6.9%；美國的格羅方德的排名第四，市佔率5.8%；第五名則是大陸中芯國際市佔率5.3%。台積電的重要性可見一斑，各界的擔憂也不是空穴來風。

對於台積電赴美產生的疑慮，吳敏求今日出席EE大師論壇於演講時提到，這次台積電赴美派了很多工程師，代表這是由台灣主導，台灣半島體之所以能佔據領先地位，就是因為台灣一直以來都把最優秀的人才放在生產製造，同時還能搭配好的工程師和良好的工作態度。

吳敏求進一步表示，半導體不可能去台化，這也從來不是一個議題，因為台灣半導體有自己的發展歷程，從早期家庭加工、電子代工，至今日半導體業，一路塑造了努力賺錢的文化，反觀美國薪資成本高，卻沒有台灣人的紀律跟勤勞；吳敏求認為，出於對地緣風險的擔憂，西方開始出錢補助發展半導體，然而「IC有不同玩法」，台灣成本相對低，還是最適合半導體生產的地方。

（旺得富理財網 李澍）

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