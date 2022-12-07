軍工拉貨強 事欣科11月營收超火

工業電腦廠事欣科（4916）受惠博弈、軍工客戶積極回補庫存，拉貨力道顯現，帶動11月營收跳增至3.09億元，繳出年增97.72％、月增16.9％的亮眼成績，重返3億元整數大關之上，創近兩年半新高。

隨著缺料問題逐步緩解，以及博弈、軍工客戶需求強勁，事欣科專案出貨動能顯著提升，支撐營收穩步攀升，至接近旺季水準，單月營收年增表現逐步擴大，11月營收較去年同期翻倍成長。公司累計前11月營收達24.01億元，年增23.23％，已超越去年全年。

市場預估，事欣科第四季營收將優於第三季，明年營收挑戰雙位數成長，將往30億元整數大關靠攏。

在新增訂單業務部份，由於俄烏戰爭消耗大量軍工庫存，近期產生強勁採購需求，為帶動事欣科業績成長動能之一，另像是博弈、零售Kiosk、醫療、航太等訂單強勢回歸，在手訂單皆攀至歷年高點。

此外，事欣科成功拿下美電信大廠客戶訂單，網通產品明年出貨，據悉該專案為三年以上長單，出貨規模將逐步放量，公司規劃未來兩年將擴大墨西哥廠區產能，新增十條SMT產線，可望進一步挹注業績表現。

事欣科今年前三季相較去年同期本業已由虧轉盈，另因受國際原物料缺料影響，以及考量未來經貿仍有變數，故嚴謹計提存貨及應收帳款損失。法人看好，公司近期專案恢復出貨，將有回沖利益可期，隨著營運規模擴大，整體業績表現將持續往健康方向提升。

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