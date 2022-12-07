全球手機產量連6季衰退 最快明年Q2回暖

市調機構TrendForce表示，第三季全球智慧型手機產量2.89億支，季減0.9％，年減11％，打破歷年來第三季旺季正成長的鐵律，也是連續第六個季度出現年衰退，顯示市況極為萎靡，預估第四季智慧型手機總產量約3.16億支，季增9.3％，對比2021年同期仍是負成長，預估這一波的衰退最快要到2023年第二季才有機會回暖。

為因應庫存問題，TrendForce指出，三星從第二季下旬起即縮減智慧型手機產量，加上對後勢展望保守，故第三季產量季增僅3.9％、約6,420萬支，但由於庫存壓力仍在，故第四季產量仍將縮減。

第三季蘋果手機產量成長至5,080萬支，i14系列市場買氣明顯朝向Pro機種傾斜，蘋果雖然順勢調整四款新機產出比重，但近期Pro機種的主力代工鴻海鄭州廠因疫情影響稼動率，將影響第四季iPhone產量。

第三季列居第三至第五名的分別是小米、OPPO、Vivo，TrendForce表示，僅小米產量與第二季持平，其他兩家業者均呈現季減，三家品牌下半年產量都受到高庫存、中國封控、印度市場經濟成長放緩的影響，預估第四季產量產將與第三季大致持平。此外，目前三大品牌主力市場之一的中國己達高度飽和，而嚴格的防疫清零政策更加速冷卻中國內需市場對智慧型手機需求，榮耀在中國的市占持續壯大，直接威脅小米、OPPO、Vivo後續市占率，故未來三大品牌的成長重心主要以持平國內市占，並進海外市場拓展為主。