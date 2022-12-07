風光背後的挑戰 台積電赴美7大關鍵問答

台積電6日在美國亞利桑那州鳳凰城新廠舉行首批機台設備到廠典禮，眾多科技業重量級人物到場，美國總統拜登（Joe Biden）出席時表示，「有望改變遊戲規則」。台積電暌違20多年再度啟動美國投資建廠計畫，為美國半導體在地製造建立重要里程碑。 值得注意的是，中美科技戰已掀起全球產業供應鏈重組，美國強化「友岸外包」等大戰略，在此之下，面對各國如美、日紛紛招攬台積電，在未來幾年內台積電的海外設廠的規劃會是如何？台積電的因應之道會是什麼？及台灣未來能否持續掌握半導體關鍵技術？針對諸多問題，工商時報整理七大關鍵問答，謹供讀者深入了解台灣半導體產業當前處境。

Q1：美國為何力促台積電赴美設廠？

中美關係自川普時代以來急遽降溫，美國總統拜登上任後中美關係並未大幅進展，且隨著中美科技戰及地緣政治緊張升溫，掌握晶片成為各先進國家戰略，台灣在半導體產業上占有關鍵地位，尤以作為全球90％最先進晶片的供應商－台積電，更成為全球招攬設廠的對象。

此外，今年爆發的俄烏戰爭擴及能源爭奪，歐洲對俄羅斯能源依賴致使歐洲多國經濟深受其害，也反映美國長期對台灣半導體的依存是另一種潛在危機。台積電董事長劉德音今年7月接受CNN訪問曾表示，若中國武統台灣，台積電將陷入停擺，美國國務卿布林肯9月也表示中國針對台灣動作愈來愈挑釁，並示警台海出事全球經濟恐遭毀滅性影響，美國自然也難逃其中，這也是「美國製造」的呼聲也越喊越大聲的關鍵之處。

今年來台海危機一度升溫，白宮視確保半導體供貨刻不容緩，而製造全球超過半數先進半導體的台積電也成為兵家必爭的對象。

台積電創辦人張忠謀曾表示赴美建廠的決定不是他指示的，而且是在美國敦促之下所做出的決定，近期台積電近期曾為設廠相關事宜致函華府，針對半導體產業的美國製造遭遇難題，包括晶圓廠建設成本高昂及人力短缺等問題，可一窺台積電華麗盛大赴美外衣下的箇中滋味，但在中美關係緊繃之際，這樣的選擇也十足符合現況的政治考量。

Q2：拜登為何親臨移機典禮？

除了台海危機，美國半導體榮景的消光，也促成拜登推動美國晶片法的決心。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）多次示警美國對台灣晶片的依賴性，同時不斷呼籲國會盡快通過逾500億資金規模的「晶片法案（CHIP Acts）」。她數度警告，以「史普尼克危機（Sputnik moment）」來形容美國的處境，更稱這件事令人徹夜難眠。

根據美國半導體協會（SIA）數據，30年前美國製造全球約37％的晶片，如今只剩12％左右。而即便是出自美國的全球半導體巨擘英特爾，也在10奈米之後落後台灣，在技術、良率等面向與台積電不斷拉開距離。

此外，2021年經歷的供應斷鏈也令美國謹記教訓，當時晶片短缺就令美國汽車業復出新台幣6.6兆的代價，而波士頓顧問公司（BCG）過去提交給美國政府的特別報告中，也估算台灣晶圓廠代工廠中斷供貨對中下游市場全年的最大影響約4,900億美元。

為了預防半導體供應鏈問題再次擾亂美國經濟，並且擴大美國就業市場，拜登於今年8月簽署《晶片與科學法案》（CHIPS Act），將提撥2,800億美元的經費以推動美國的創新與科技中心，並且推動半導體產能成長，而台積電在美擴大投資對於拜登而言便是一大勝利。

白宮國家經濟會議主任狄斯說明，這是美國史上最大的外國直接投資案之一。拜登的出席，象徵著一個舉足輕重的里程碑達成了，而他也將最先進的半導體生產帶回美國。

拜登親自出席6日台積電舉行美國亞利桑那州新廠的上機典禮，自然有其道理，一是台積電新廠蘊含恢復美國半導體榮耀的指標意義，二是為叫板中國，第三則是拉攏結盟更多投資，以作為在國會的成績單。拜登在典禮上也強調，台積電擴大投資一事，有望「改變遊戲規則」。

美國總統拜登對於台積電擴大投資一事指出，此舉「有望改變遊戲規則」。 圖／美聯社

Q3：台積赴美生產進程規劃

台積電2020年宣布在美國亞利桑那州興建12吋晶圓廠Fab 21，過程中雖經歷缺工及成本墊高等問題，仍於今年11月完成第一批台籍工程師包機前往，並於12月6日舉辦首批機台設備到廠典禮。

根據台積電新聞稿，亞利桑那州新廠第一座廠預計2024年生產4奈米製程，第二座廠預計2026年生產3奈米製程，兩廠總投資金額約為400億美元（約新台幣1.22兆元），為亞利桑那州史上規模最大的外國直接投資案，也是美國史上規模最最大的外國直接投資案之一。

台積電表示，兩期工程完工後合計年產超過60萬片晶圓，終端產品市場價值預估超過400億美元。蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）與超微（AMD）執行長蘇姿丰6日也在台積電上機典禮上證實，他們將會購買台積電亞利桑那州新廠所代工的晶片。

Q4：台積電赴美生產有哪些挑戰？

台積電赴美面臨許多挑戰，如高成本、人力不足等問題，種種挑戰使華爾街日報形容台積電正在經歷「誕生之痛」。

台積電11月回應商務部就美國晶片補貼計畫公開徵求意見時，在信中列出6項在亞利桑那州設廠遇到「預期之外的工程狀況」，就提到在鳳凰城設廠面對的建造成本與工程不確定性，使得在台灣建造同等先進晶圓廠的資本密集度大大降低。

在設備上，因美國廠商要價較高，並且在地資源難找，台積電盡可能將設備從台灣運往美國。而在美國設立晶圓廠的成本又比在其他亞洲地區還要高，因此台積電在信中提到美國製造晶片最大障礙是「建造與營運的比較成本」。

在人才方面，由於難以在美國找到剛畢業的工程人才，要找到願意配合輪班及上夜班的員工更加不容易，新聘工程師還需先在台灣培訓一年或一年半。台積電以薪資加倍與其他福利為條件，將台灣工程師送往亞利桑那州新廠支援，在招兵買馬上需要投入更多資金。對此，台積電高層也坦言，在台灣數十年來依賴在地工程人才、東亞等地供應鏈建立的製造生態系統不易在美國複製。

儘管反映這些問題，台積電仍在華府當靠山的情況下全力投入建廠計畫，對台積電而言，為自己及供應鏈爭取美國政府補助，是赴美建廠最大的關鍵之一。

Q5：半導體產業「去中化」會發生？

隨著美國逐步擴大對中國科技的發展，加上近期推出的晶片法案（CHIPS Act）利誘廠商在美設廠，許多國際品牌大廠開始擔憂，中國晶片可能有斷鏈危機，也紛紛啟動去中化布局。

這波去中化，由微軟、戴爾率先開響第一槍，先前微軟、戴爾傳出已要求供應鏈整理清單，詳列使用中的半導體有哪些來自中國IC設計公司，並且要求供應鏈評估組裝產能離開中國所需時間。雖然事後公司強調是先了解，但「無風不起浪」，隨著晶片戰火再起，大廠不得不先做最壞準備。

而一直將中國視為重要生產基地的蘋果，因應貿易戰，也開始加強供應鏈地點分散化。根據外媒報導，蘋果要求供應商積極規劃把組裝移往印度和越南等國，更計畫印度為ipad的新據點，有「地表最強蘋果分析師」之稱的郭明錤也透露，預計越南將承擔更多蘋果其他產品的製造任務，例如AirPods、智慧手錶及筆電，間接證實這項消息。科技大廠動作頻頻，加上台積電移往美國在亞利桑那州興建5奈米廠，都讓這波去中化趨勢逐漸發酵。

Q6：台積電赴美掏空台灣半導體？

張忠謀先前指出，台積電亞利桑那廠第一期工程完工後，第二期工程會將部分3奈米先進製程產能移往美國，加上11月初，有媒體直擊台積電包機把大批員工送往美國，根據台積電向美國公開的資訊，亞利桑那州廠員工人數目標為2,000人，而他們都是台灣的頂尖人才，也引發台積電變「美積電」、台積電被掏空等質疑。

對此，劉德音日前首度回應，這些人才到海外歷練，有助於台灣人才養成，台積電全部工程師有5萬人，外派到美國廠支援的有500 人，是基於公司的海外策略，強調沒有人才外流問題; 魏哲家則稱讚台灣的半導體競爭優勢就是人才，台灣半導體產業搬到美國，不可能會把台灣半導體掏空，更直言：「門都沒有！」，直接打破流言。

經濟部長王美花也重申，如果有什麼不同的情勢，台積電會讓官方知道，目前5奈米，3奈米在台灣已經試產，接著也將為2奈米、甚至1奈米做準備，台積電有全世界最好的營業秘密保護機制，美國廠一定也會做的到，最先進部分，一定在台灣，化解外界對台積電不必要的疑慮。

Q7： 台股瞭望 台積電大聯盟怎麼看？

台積電（2330）短中長期的業績成長潛力，在來自競爭對手三星與英特爾的壓力下，仍普被業界看好，因此，從上游迄下游垂直整合的相關半導體供應鏈多將雨露均霑，簡單的解讀，即台積電大聯盟相關廠商，對外資、投信、國家隊，甚至是壽險等法人多頗具吸引力，逢低默默加碼值持續追蹤。

據業內整理的台積電大聯盟相關廠商計25檔，除台積電本尊外，還包括環球晶（6488）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）、精材（3374）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、世界（5347）、光罩（2338）、帆宣（6196）、台勝科（3532）、中砂（1560）、欣銓（3264）、致茂（2360）、精測（6510）、辛耘（3583）、公準（3178）、家登（3680）、閎康（3587）、M31（6643）、祥碩（5269）、愛普*（6531）、萬潤（6187）與京鼎（3413）等。

資深業內人士指出，半導體在全球科技產業鏈的地位，已愈趨成重中之重的發展，而這領域的上下游垂直整合的供應鏈，又以台灣相關企業居強勢利基，尤其是晶圓代工龍頭台積電主導的大聯盟的供應鏈的發展最具看頭，該局面挹注台股後市持穩在萬點之上，自然具支撐韌性，使台股後市不必過分看淡。