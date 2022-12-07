台積電在美設廠準備好了？張忠謀老實說

曾稱在美設廠「昂貴又浪費」張忠謀現身AZ廠說了這些話

台積電亞利桑那鳳凰城新廠6日舉行移機典禮，包括美國總統拜登、商務部長雷蒙多、蘋果執行長庫克及台積電創辦人張忠謀等重要貴賓都親自出席，其中張忠謀的談話備受關注，因為他先前曾公開表示，在美國設晶圓廠「昂貴浪費又白忙一場」如今他表示，多年前來美國設廠是一個噩夢，但現在我們已經準備得更充足了。

今年4月，張忠謀曾公開表示，以台積電在美國奧勒岡設廠25年的經驗來看，在美國發展晶圓製造的成本太高、太過浪費，美國為了製造業在地化所做的努力將白忙一場。

張忠謀當時也說，奧勒岡廠雖然能夠獲利，但已經幾乎放棄擴建，「在成本比較上，當時太天真，美國製造晶片的成本，比台灣貴50%，過去台積電多次為奧勒岡州工廠，安排美國和外籍人員，但都沒辦法降低太多成本。」

如今，張忠謀出席AZ廠移機典禮，並站在「美國製造的未來」的大旗前，他說：「全球化幾乎已經死亡，自由貿易也幾乎消失，我長期以來一直希望能在美國建立半導體工廠，但1990年代末在華盛頓州的WaferTech第一個嘗試失敗了，甚至成為一場噩夢。」

張忠謀接著說，「如今，台積電有了鳳凰城新廠，這一次我們已經準備得更充足了。」紐約時報認為，張忠謀此舉似乎是在替美國發展晶圓製造背書。

台積電此次砸下400億美元在美進行兩期設廠計畫，第一期預計明年量產5、4奈米晶片，第二期則是將部分3奈米技術產能移往美國，預計2026年開始量產，兩期工程完工後合計將年產超過60萬片晶圓，終端產品市場價值預估超過400億美元。

（中時新聞網 郭宜欣）

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