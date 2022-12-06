劉揚偉：台灣電動車產業有3缺

工商協進會5日舉辦「第264次公亮紀念講座」，鴻海（2317）董事長劉揚偉邀請演講「台灣在全球電動車產業的機會與挑戰」。劉揚偉認為，電動車是台灣百年一遇的市場機會，並指出目前最缺乏的是整車研發、測試與驗證環境與人才、電動車使用環境普及化等3問題。

工商協進會理事長吳東亮致詞時表示，淨零排放為當今全球最重要的公共議題，運具電動化是日常生活中落實淨零排放的重要路徑之一。就製造業角度而言，台灣具有半導體及資通訊（ICT）等領域優勢，非常適合發展電動車產業。

鴻海2020年催生創立MIH聯盟，目前已吸引全球逾2500家策略夥伴加入，吳東亮對此構想深感認同，認為台灣產業製造能力精良，但不該繼續單打獨鬥、只賺代工財，需要策略聯盟合作整合產業力量，才可能提升產業附加價值，成為推升經濟的新驅動引擎。

劉揚偉以近日出席印尼B20峰會演講提出的分享（Share）、合作（Collaborate）、共榮（Thrive）理念，向現場與會來賓分享。他表示，台灣ICT產業正面臨包括全球致災性的極端氣候、起伏不定的新冠疫情，以及科技力所延伸出來的大國地緣政治角力等衝擊。

面對可能帶來的衝擊，劉揚偉認為應該善用群體智慧，以創新力量來促進整體產業發展，電動車是台灣「百年一遇」的市場機會，也是台灣ICT產業轉型的重要方向之一，並向與會來賓分享集團投入電動車的經驗。

劉揚偉指出，台灣ICT產業最擅長的就是在當地快速打造大規模產業鏈，鴻海集團結合自創的營運本地化（BOL）商業模式，透過建造（Build）、營運（Operate）、在地化（Localize）攜手客戶、當地政府、產業打造產業生態系，建立出海口。

劉揚偉也提出電動車產業政策建言，指出目前台灣電動車最缺乏的是整車研發、測試與驗證環境與人才，以及電動車使用環境普及化，如充電、智慧電網等基礎設施。公協會可作為產官學界穿針引線的角色與平台，群策群力讓台灣成為全球電動車產業最信賴與可靠夥伴。

（時報資訊 林資傑）

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