基辛格7日訪台將會供應鏈高層 沒約台積

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）本周再度到訪亞洲，預期7日及8日將在台灣與宏碁、華碩等OEM廠高層會面，8日晚間則飛往韓國，9日與三星集團會長李在鎔見面。

據業界消息指出，基辛格此行早在二個月前就已確定，主要是來台鞏固與OEM廠合作及討論明年的新合作案，並無與台積電高層會面行程。

基辛格原本計畫8月底到訪台灣，但因確診新冠肺炎而取消行程，10月則確認年底前將到訪日本、台灣、韓國等三地，與當地OEM廠見面及討論明年合作計畫。因此，基辛格5日已抵達日本，7日及8日將在台灣停留，8日則飛到韓國，9日與韓國三星集團會長李在鎔見面，並與三星DS及DX部門主管會面。

據業界人士透露，基辛格7日及8日在台期間並沒有公開行程，但會與包括宏碁、華碩、緯創、廣達等OEM／ODM廠高層見面。業者分析，英特爾近年來面臨對手超微持續蠶食市占率，這次來台與OEM廠見面，應是要鞏固長期合作關係，並討論明年可能的新合作案。

基辛格此次訪台並沒有與台積電高層見面行程。因台積電董事長劉德音、總裁魏哲家等都已赴美，將在台灣時間7日清晨主持美國亞利桑那州12吋晶圓廠Fab 21第一期的首批機台設備到廠慶祝儀式。

雖然英特爾在IDM 2.0策略中決定打造晶圓代工服務事業（IFS），但英特爾仍是台積電主要客戶，包括Alchemist繪圖晶片採用台積電6奈米製程，Ponte Vecchio繪圖晶片的連結及運算晶片塊（tiles）分別採用台積電7奈米及5奈米生產，且預計明年底將把新一代中央處理器中的晶片塊委由台積電3奈米生產。

業界人士指出，英特爾將會有董事會成員參加台積電Fab 21廠首批機台設備到廠慶祝儀式，未來雙方仍有很大的合作空間。

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