VR事業體擬赴美掛牌？宏達電回應了

繼上周傳出宏達電(2498)有意出售VR事業體後，日前又傳出宏達電有意讓旗下數個已獲利的VR部門擬赴美掛牌上市，藉此進入美國龐大資本市場，也可進一步強化品牌能見度，對此，宏達電最新回應，對於市場臆測不予評論，預計明年上半年將發表新一代的VR產品。

宏達電對於VR事業體前進美掛牌一事，僅簡短表示，公司對於市場臆測不予評論。宏達電致力於拓展元宇宙生態系，合作夥伴涵蓋電信商、藝術、教育、娛樂等領域，預計明年上半年將發表新一代的VR產品。

本次消息內容指出，宏達電內部考慮讓旗下數個已獲利的VR部門擬赴美掛牌上市，盼望可藉此募集到更多資金，且透過進入美國資本市場能進一步讓品牌更響亮，預計最快明後年會有進度。

宏達電目前旗下七大事業群包括VIVE Systems、VIVERSE、G Reigns、HTC 智慧型手機及智能裝置、VIVE Arts、VIVE ORIGINALS和DeepQ。

宏達電近期VR事業部消息不斷，上周甫傳出有意出售VR事業體，又傳出有意讓旗下數個已獲利的VR部門擬赴美掛牌上市，儘管上述消息是真是假，短期內恐難有定論，但可以確定的是，越多的話題象徵越高的關注度，宏達電近8年來全力拚戰的VR事業價值已經逐漸浮現，當今也已經成為宏達電手中最有價值的籌碼。

（時報資訊 王逸芯）

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