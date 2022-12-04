漲勢喊卡 12月電視面板價持平

連續兩個月漲價之後，電視面板價格漲勢在12月告終，TrendForce研究部副總范博毓表示，年終促銷表現普通，12月又是季底品牌廠不急於回補庫存，因此12月電視面板價格無力續漲、全面持平。雖然需求未見回溫，但是面板廠嚴控產能利用率、緊守價格，預期未來二個月面板價格仍維持平穩。

面板廠嚴控產能利用率並強勢議價之下，電視面板價格在10月、11月連續兩個月漲價，不過因終端買氣沒有太亮眼的表現，面板價格只是小幅調漲反應成本，平均單月漲幅僅約1～4％，預估第四季電視面板漲幅約2～7％，價格仍在成本線之下。

范博毓表示，雖然雙十一銷售不如預期，黑色星期五目前反應也是普通，但是元春促銷的拉貨潮對於需求有一定的支撐，再加上庫存水位逐漸回歸正常，使得價格可以持穩。從供給面來看，先前電視面板價格跌破現金成本，面板廠嚴控產能利用率，也都有共識守穩價格，預期12月、甚至明年1月、2月，電視面板價格雖然無力上漲、但可望持平。

從TrendForce報價來看，12月電視面板報價持平，32吋面板均價約29美元、55吋面板均價約83美元，65吋面板報價則是維持在110美元。

范博毓指出，IT面板需求還是不好，但是價格在跌破成本價之後，面板廠也嚴控產出，價格跌幅持續收斂、力求止跌。監視器面板來看，21.5吋以下的小尺寸監視器面板價格持平，其中21.5吋面板報價維持在41.3美元，主流的23.8吋、27吋面板價格跌幅再縮小到0.1～0.2美元。

他認為，筆電面板的狀況也差不多，低階的HD TN面板價格可望率先止跌，至FHD IPS面板本月的價格跌幅進一步收斂到約0.1美元。

范博毓表示，10月、11月面板需求有所回溫，面板廠產能利用率增加，12月又將微幅下調，整體來看，第四季面板廠的產能利用率仍在低檔，平均約在70％以下。需求面來看，12月進入季底庫存調整期，拉貨動能減弱，到了第一季傳統淡季，面板價格在觸底之後將維持平穩。