MLCC廠防寒現金為王 景氣估這時觸底

MLCC廠今年前三季維持獲利，截至今年第三季底的帳上現金部位攀升，國巨突破370億元，華新科也逼近170億元，均為數季以來新高水準，現金滿滿有助於度過景氣寒冬，也替未來潛在的併購機會留伏筆。

MLCC廠大多為老牌廠商，過去十年沒有虧損紀錄，2018年獲利大爆發，累積龐大的現金部位。

根據各公司的資產負債表，龍頭廠國巨截至今年第三季底為止，帳上現金部位達370.7億元，季增3.9％，約略與去年同期相當，若加上可變現的短期投資201億元，國巨潛在可動用的資金部位達571.7億元，即使被動元件標準品持續去化庫存，國巨的資金水位足夠因應感測元件的併購案。

華新科因消費性電子比重相對較高，標準型產品承壓，今年前三季每股稅後純益滑落至4.4元，年減69.3％，遜於被動元件通路商，不過華新科截至今年第三季底，帳上現金達169.6億元，可以變現的短期投資約47.84億元，合計可動用資金約217.44億元，有利於度過景氣寒冬。

今年即使整體科技產業景氣低迷，絕大多數的被動元件廠仍維持獲利狀態，除了不缺現金之外，也進一步衝高每股淨值，對照目前的股價，無論是本益比（PE）或是股價淨值比（PB）仍屬低檔，以國巨為例，第三季底的每股淨值衝上287.06元，今年在現金減資以前，股價一度觸及262元低點，第三季股價表現格外弱勢。

華新科的每股淨值達92.09元，由於今年度的業績疲軟，反映在股價上，華新科2日最新收盤價僅收88.4元，還不到每股淨值，股價淨值比不到1倍。

禾伸堂現金部位雖未明顯提升，但是每股淨值也攀升至60.02元。

因終端需求不容樂觀，絕大多數的被動元件廠對於明年上半年景氣仍謹慎保守以對，第一季因農曆新年導致工作天數減少，加上年後缺工為常態，大部分廠商預期，景氣可能於第一季觸底，但需求何時回溫？仍需觀察農曆年後的需求。