雲端伺服器明年出貨首度超前

在美中四大公有雲業者AWS、Azure、Google及阿里雲等持續擴建資料中心基礎設施帶動下，全球雲端伺服器明年出貨將首度超越品牌商伺服器，比重拉升至47.5％，包括來自雲端、HPC／AI應用需求，及因應5G應用帶動網通基礎建設需求，皆將推升2023年全球伺服器出貨成長。

惟考量總體經濟及美中科技戰影響，企業端拉貨略轉保守，研調單位DIGITIMES Research下修明年度全球伺服器出貨量年增幅僅4.5％、並將低於原估的1,900萬台。

受到中系雲端資料中心業者及品牌商需求轉弱，DIGITIMES Research預估全球伺服器第四季出貨量將季減7.2％、年減4.6％，回檔至約440萬台，全年度出貨量估約年增6.3％、達1,808萬台。

隨著IC元件長短料的問題多已紓解，明年第一季搭載新CPU平台的伺服器出貨將放量，尤其來自雲端及高速運算、AI應用的需求皆看增，皆為明年整體伺服器帶來成長動能。

今年雲端資料中心和品牌商的伺服器出貨比重，分別占達46.5％及46％，到明年則將各有消漲下，出貨比重將首度反轉、分占45.3％及47.5％。

以亞馬遜旗下AWS、微軟Azure和Google Cloud等三大美系大型公有雲業者，後續規畫增建的資料中心數量來看，將各增加7座、20座及5座。另阿里雲（Alibaba Cloud）則規畫將新增建3座。

台伺服器廠如英業達、緯穎及鴻海，皆因掌握微軟主要訂單而直接受惠，其中英業達及鴻海亦因有亞馬遜訂單的加持，同步挹注高成長動能。另一方面，緯穎在積極爭取新客戶新訂單的進度亦告捷，亞馬遜將成為其第三大客戶，明年對其的出貨量也將也倍數增長。